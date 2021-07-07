Симптомы коронавируса «Дельта», вакцина Pfizer в России и получение медотвода: 17 вопросов эпидемиологу

Ольга Юдакова рассказала, как проявляется коронавирус у больных и что делать при проявлении этих симптомов. А также разъяснила, почему вакцина эффективна против него и почему лучше ее сделать, чем искать поводы для медотвода.

— На сегодняшний день все симптомы ОРВИ можно потенциально расценивать как признаки коронавирусной инфекции. У индийского штамма очень схожие симптомы: повышение температуры до 37 и выше, першение и боль в горле, кашель, заложенность носа.

– Для клинических проявлений индийского штамма характерны боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита и слуха, у пациентов чаще встречаются микротромбозы ног, диарея, а лихорадка, кашель и потеря обоняния — реже.

Этот штамм реже вызывает потерю обоняния и вкуса, чаще — кишечные проблемы, насморк, боль в горле.

Зараженные этим штаммом вируса чаще попадают в инфекционные госпитали, поскольку особенность «Дельты» заключается в том, что заболевание протекает активнее и быстрее переходит в тяжелые формы.

Заболевание больше похоже на типичную простуду, в отличие от предыдущего штамма. На сегодняшний день все симптомы ОРВИ можно потенциально расценивать как признаки коронавирусной инфекции, поэтому важно при появлении клинических признаков ОРВИ остаться дома и вызвать врача.

— Сколько длится инкубационный период?

– От 1 до 10 дней.

— Защитит ли вакцина от нового штамма вируса?

– Существующие прививки от COVID-19 по-прежнему эффективны и могут защитить от болезни, вызванной новым вариантом коронавируса, в том числе предотвратить тяжелое протекание заболевания и смертность. Все используемые вакцины против COVID-19 прошли тщательные исследования, чтобы гарантировать максимальную безопасность. Независимо от штаммов (вариантов), все коронавирусные агенты, вызывающие COVID-19, имеют в своем составе одинаковые участки, которые и содержатся в вакцинах, поэтому вероятность, что вакцины будут неэффективны против нового, например индийского штамма, минимальна.

Необходимо отметить, что для защиты от индийского штамма, в отличие от других штаммов, требуется наличие защитных антител в большем количестве. Поэтому сейчас решен вопрос о проведении повторной вакцинации через шесть месяцев по эпидемиологическим показаниям.

— Вакцинация после коронавируса: необходимо ли после перенесенного заболевания делать прививку и когда ее нужно сделать?

– Людям, переболевшим COVID-19, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно делать прививку через полгода после выздоровления.

— Если человек не знает, болел ли он коронавирусом, но кровь на антитела показала их наличие, это может стать основанием для того, чтобы отложить вакцинацию на более поздний срок?

– Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации. Это связано с тем, что оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в «обычных тестах», выполняемых в коммерческих лабораториях, обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов. Исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и быть предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии. В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

— Некоторые уверены, что вакцина может вызывать тромбозы. Причем связывают их появление с S-белком. Так ли это?

– Все вакцины безопасны. Случаев возникновения тромбозов после вакцинации не зарегистрировано.

Необходимо отметить, что вирус, в отличие от вакцины, непосредственно влияет на клеточную мембрану, поэтому пациенты, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, могут получить осложнения после коронавируса. Доказано, что коронавирус влияет и на сосудистую стенку, и на свертываемость крови, что ведет к повышенному образованию тромбов. А это уже риск инфарктов и инсультов, тромбозов конечностей.

Нельзя сравнивать действие вакцины с вирусом SARS-CoV-2 и его S-белка. Вакцина не содержит живого вируса.

«ЭпиВак» и «ГамКовиВак» содержат частицы антигена, а «Ковивак» создана на основе инактивированного вируса, который также не может действовать, как живой вирус.

— Есть ли какая-то разница между вакцинами: по возрасту, заболеваниям?

– Что касается хронических заболеваний, то в этом отношении нет официальных рекомендаций, запротоколированных в документах. Если у человека нет оснований для медотвода, то ему подойдет любая доступная вакцина. Есть лишь небольшие различия в отношении возраста: вакцина «КовиВак» применяется пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» подходят для вакцинации взрослых от 18 лет без верхней границы, то есть в том числе для лиц старших возрастных групп.

— На какой день после вакцинации можно проверить, выработались ли защитные антитела?

– Согласно утвержденным методическим рекомендациям Минздрава России, проводить тестирование на антитела после вакцинации не требуется. Но если очень хочется, то отправляться на анализ стоит не ранее чем через три недели после второй дозы вакцины.

— Сейчас в Тульской области можно привиться только вакциной «Спутник V», остальных вакцин нет. Но для некоторых возможность выбора может сыграть определяющую роль в решении вопроса, делать ли прививку. Можно ли записаться на прививку желаемым препаратом и как это сделать?

– Записаться можно в поликлинике, но выбор прививки для конкретного пациента – это компетенция врача. Поставки вакцины федеральные, они поступают по графику из Минздрава России. Сейчас в регионе достаточное количество вакцины «Спутник V», которая подходит всем жителям старше 18 лет. Учитывая неблагополучную ситуацию в регионе по заболеваемости коронавирусом, привиться необходимо сейчас и как можно быстрее, ведь риск заразиться и заболеть тяжелой формой ковида возрастает с каждым днем. Время сейчас работает против тех, кто по тем или иным причинам отказывается от вакцинации, в том числе – выбирая вакцину.

— Одни уверены, что температура после прививки – это хорошо, значит вакцина «работает». Другие, наоборот, считают, что это очень плохо. Постпрививочная реакция – это нормально?

– Согласно инструкции к вакцинам, после вакцинации побочные реакции могут длиться до трех суток. Чаще всего отмечают боль, уплотнение в месте инъекции, кратковременное повышение температуры. Могут быть аллергические реакции, увеличение лимфоузлов.

Отсутствие или наличие реакции не говорит о том, вырабатывается иммунитет или нет.

Мы все с вами разные и по-разному реагируем на введение лекарственного препарата. Постпрививочные реакции непродолжительные, проходят через 2-3 дня.

Прививка любит тишину, поэтому после прививки необходимо избегать перегревания или переохлаждения – исключить баню, сауну, бассейны, активные занятия спортом, а также не употреблять алкоголь.

— А если эти рекомендации будут нарушены, прививка сработает?

– В любом случае формирование иммунитета начинается сразу после введения уже первой прививки. Просто когда нет лишней нагрузки на организм, поствакцинальный период проходит легче.

— Сначала говорили о том, что беременность не является поводом для медотвода. Сейчас говорят, что уже некоторым беременным ее делают. Отдельно много волнений по поводу прививки у беременных с диабетом. Как сейчас обстоят дела с вакцинацией будущих мам?

– Беременность на фоне диабета и коронавирусной инфекции – это всегда высокий риск течения заболевания и возникновения тяжелых осложнений. Минздрав РФ разрешил вакцинацию беременных «Спутником V», но только в исключительных случаях – то есть женщин из групп высокого риска. Если женщина страдает сахарным диабетом, то это высокий риск и ей показана прививка, но желательно это сделать во 2-3 триместре.

— В каком роддоме рожают беременные, заразившиеся коронавирусом?

– В родильном отделении Донской городской больницы создан специализированный госпиталь, куда отвозят рожениц, больных коронавирусом. Ребенок может заразиться в конце беременности от мамы, поэтому после родов ребенка необходимо как можно скорее изолировать.

— Человек, привитый Pfizer или любой другой иностранной вакциной в Тульской области, считается вакцинированным?

– Зарубежные вакцины в РФ не зарегистрированы на данный момент и пока не используются для вакцинации. Если человек привился за рубежом, он должен получить сертификат международного образца, тогда этот документ будет действителен на территории РФ.

— Кто именно принимает решение, можно делать прививку или нет?

– Решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент со своим заболеванием.

— Как выглядит медотвод? Какие сроки принятия решения о предоставлении/непредоставлении медотвода?

– Это официальное медицинское заключение, в котором указана причина отвода и срок, на который может быть отложена вакцинация. Заключение выдает врачебная комиссия лечебного учреждения. Получить его можно в день обращения.

— Почему после прививки надо носить маску?

– Полноценный ответ на введение вакцины от коронавируса формируется в течение 35-42 дней. Привитый человек может быть потенциальным источником инфекции для окружающих, поэтому и после вакцинации необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

В заключение Ольга Юдакова добавила:

– Мы с вами живем в особо неблагополучный период, когда наблюдается рост заболеваемости и госпитализации, поэтому сидеть и ждать одну вакцину, когда есть другая, – это риск. И с каждым днем он растет.

После вакцинации достаточный иммунитет, который защищает от тяжелых форм заболевания, вырабатывается через 35-42 дня в зависимости от вакцины, которой прививают.

Поэтому какая есть вакцина, той и нужно прививаться. И чем скорее, тем лучше!