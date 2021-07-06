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Кирилл Комбаров стал спортивным директором фарм-клуба «Арсенала»
Фото из архива Myslo.

Кирилл Комбаров стал спортивным директором фарм-клуба «Арсенала»

Об этом заявил президент оружейников Гурам Аджоев.

Бывший футболист «Арсенала» Кирилл Комбаров стал спортивным директором второй команды. Об этом в интервью Sport24 заявил президент тульского клуба Гурам Аджоев.

– Кирилл Комбаров занял должность спортивного директора в «Арсенале-2». Я рад, что Кирилл остался у нас в клубе после завершения карьеры. Желаю ему удачи, — сказал Аджоев.

Отметим, что речь идет о фарм-клубе «Арсенала» ФК «Химик», который базируется в Новомосковске.

Напомним, на счету Комбарова 90 официальных матчей, 17 голевых передач и три забитых мяча в футболке тульского клуба.

 
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