Фото из архива Myslo.
Кирилл Комбаров стал спортивным директором фарм-клуба «Арсенала»
Об этом заявил президент оружейников Гурам Аджоев.
Бывший футболист «Арсенала» Кирилл Комбаров стал спортивным директором второй команды. Об этом в интервью Sport24 заявил президент тульского клуба Гурам Аджоев.
– Кирилл Комбаров занял должность спортивного директора в «Арсенале-2». Я рад, что Кирилл остался у нас в клубе после завершения карьеры. Желаю ему удачи, — сказал Аджоев.
Отметим, что речь идет о фарм-клубе «Арсенала» ФК «Химик», который базируется в Новомосковске.
Напомним, на счету Комбарова 90 официальных матчей, 17 голевых передач и три забитых мяча в футболке тульского клуба.
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