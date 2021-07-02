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Металлопрокатный завод приглашает сотрудников на работу
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Металлопрокатный завод приглашает сотрудников на работу

Заработная плата – достойная.

ООО «Металлопрокатный завод» приглашает на работу:

  • машинистов крана,
  • контролеров ОТК,
  • электрогазосварщиков,
  • фрезеровщиков,
  • стропальщиков,
  • вальцовщиков, 
  • газорезчиков, 
  • чистильщиков металла,
  • слесарей по сборке металлоконструкций.

Достойная заработная плата, полный соцпакет, наставничество. Обращаться по телефонам: 8 (4872) 707-110, 8 (953) 961-22-33. 

Адрес: Тула, ул. Щегловская Засека, 31, корп. 1.

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