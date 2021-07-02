Металлопрокатный завод приглашает сотрудников на работу
Заработная плата – достойная.
ООО «Металлопрокатный завод» приглашает на работу:
- машинистов крана,
- контролеров ОТК,
- электрогазосварщиков,
- фрезеровщиков,
- стропальщиков,
- вальцовщиков,
- газорезчиков,
- чистильщиков металла,
- слесарей по сборке металлоконструкций.
Достойная заработная плата, полный соцпакет, наставничество. Обращаться по телефонам: 8 (4872) 707-110, 8 (953) 961-22-33.
Адрес: Тула, ул. Щегловская Засека, 31, корп. 1.
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