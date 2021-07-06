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За неделю тульские водители более 85 тысяч раз превысили скорость
Фото из архива Myslo.

За неделю тульские водители более 85 тысяч раз превысили скорость

Госавтоинспекция назвала самые частые нарушения ПДД.

С 28 июня по 4 июля на дорогах Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 91 306 нарушений Правил дорожного движения. Из них 85 664 административных правонарушения — превышение скорости и выезд на полосу встречного движения — пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации.
 
Кроме того, на 66 водителей составлены протоколы за непропуск пешеходов. 70 человек попались пьяными за рулем.
 
Также сообщается, что 210 транспортных средств было перемещено на специализированную стоянку.
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