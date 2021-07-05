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Ярослав Ивакин вернулся из аренды в тульский «Арсенал»
Фото: ФК «Тверь».

Ярослав Ивакин вернулся из аренды в тульский «Арсенал»

Прошлый сезон игрок провел в «Твери».

Футболист Ярослав Ивакин вернулся в тульский «Арсенал». В прошлом сезоне игрок на правах аренды выступал за ФК «Тверь». В команде Вадима Гаранина 22-летний полузащитник стал одним из лидеров, забив семь голов в 18 матчах.
 
Напомним, президентом ФК «Тверь» является один из сыновей Гурама Аджоева — Мамука. В конце сезона его отстранили от футбола на полгода за оскорбление судей.
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