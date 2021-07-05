Ярослав Ивакин вернулся из аренды в тульский «Арсенал»

Фото: ФК «Тверь».

Футболист Ярослав Ивакин вернулся в тульский «Арсенал». В прошлом сезоне игрок на правах аренды выступал за ФК «Тверь». В команде Вадима Гаранина 22-летний полузащитник стал одним из лидеров, забив семь голов в 18 матчах.