Фото: ФК «Тверь».
Ярослав Ивакин вернулся из аренды в тульский «Арсенал»
Прошлый сезон игрок провел в «Твери».
Футболист Ярослав Ивакин вернулся в тульский «Арсенал». В прошлом сезоне игрок на правах аренды выступал за ФК «Тверь». В команде Вадима Гаранина 22-летний полузащитник стал одним из лидеров, забив семь голов в 18 матчах.
Напомним, президентом ФК «Тверь» является один из сыновей Гурама Аджоева — Мамука. В конце сезона его отстранили от футбола на полгода за оскорбление судей.
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