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За оскорбление судей Аджоева-младшего отстранили от футбола на полгода
Фото пресс-службы правительства Тверской области.

За оскорбление судей Аджоева-младшего отстранили от футбола на полгода

Речь идет о Мамуке Аджоеве, президенте ПФЛ «Тверь».

Сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева Мамука отстранен от футбольной деятельности на 6 месяцев. Об этом пишет «РБ Спорт».

Мамука Аджоев является главой клуба ПФЛ «Тверь». По информации журналистов, 29 апреля после матча между его командой и «Зенитом-2» (0:1) он в судейской комнате оскорблял инспектора, судей и угрожал, что они не уедут из города.

По итогам заседания комитета по этике Аджоев-младший отстранен от любой футбольной деятельности на 6 месяцев, также он должен выплатить 125 тысяч рублей в качестве штрафа.

Глава «Твери» может обжаловать данное решение в течение трех дней после получения документов.

 

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