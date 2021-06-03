За оскорбление судей Аджоева-младшего отстранили от футбола на полгода

Фото пресс-службы правительства Тверской области.

Сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева Мамука отстранен от футбольной деятельности на 6 месяцев. Об этом пишет «РБ Спорт».

Мамука Аджоев является главой клуба ПФЛ «Тверь». По информации журналистов, 29 апреля после матча между его командой и «Зенитом-2» (0:1) он в судейской комнате оскорблял инспектора, судей и угрожал, что они не уедут из города.

По итогам заседания комитета по этике Аджоев-младший отстранен от любой футбольной деятельности на 6 месяцев, также он должен выплатить 125 тысяч рублей в качестве штрафа.

Глава «Твери» может обжаловать данное решение в течение трех дней после получения документов.

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