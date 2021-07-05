Тульские велосипедисты завоевали 9 медалей на Спартакиаде молодежи

Фото предоставлены минспортом Тульской области.

С 1 по 4 июля в Ростове-на-Дону состоялись финальные заезды V летней Спартакиады молодежи России по велосипедному спорту на треке. Участниками соревнований стали лучшие велосипедисты страны.

Как сообщает министерство спорта Тульской области, наши велогонщики завоевали девять медалей.

Золото в командном спринте среди юниоров у Даниила Комкова, Дмитрия Нестерова и Павла Ростова; в спринте среди юниоров — у Даниила Комкова; в кейрине среди юниоров — у Валерия Майорова.

Серебро у Ксении Андреевой, Александры Дикой и Анастасии Гречишкиной в командном спринте среди юниорок; у Дмитрия Нестерова в спринте среди юниоров; у Ксении Андреевой в спринте среди юниорок.

Бронзу завоевали Александра Дикая в гите на 500 метров с места, а также Валерий Майоров в гите на 1000 метров с места.

По итогам четырехдневной борьбы в общекомандном зачете Тульская область заняла третье место, набрав 1930 очков.