Тульские велосипедисты завоевали 9 медалей на Спартакиаде молодежи
Соревнования прошли в Ростове-на-Дону.
С 1 по 4 июля в Ростове-на-Дону состоялись финальные заезды V летней Спартакиады молодежи России по велосипедному спорту на треке. Участниками соревнований стали лучшие велосипедисты страны.
Как сообщает министерство спорта Тульской области, наши велогонщики завоевали девять медалей.
Золото в командном спринте среди юниоров у Даниила Комкова, Дмитрия Нестерова и Павла Ростова; в спринте среди юниоров — у Даниила Комкова; в кейрине среди юниоров — у Валерия Майорова.
Серебро у Ксении Андреевой, Александры Дикой и Анастасии Гречишкиной в командном спринте среди юниорок; у Дмитрия Нестерова в спринте среди юниоров; у Ксении Андреевой в спринте среди юниорок.
Бронзу завоевали Александра Дикая в гите на 500 метров с места, а также Валерий Майоров в гите на 1000 метров с места.
По итогам четырехдневной борьбы в общекомандном зачете Тульская область заняла третье место, набрав 1930 очков.