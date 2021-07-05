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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 6 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 153 случая коронавируса, 59 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 540 жителей региона, 39 596 вылечились, 2247 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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