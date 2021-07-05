Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились еще 153 случая коронавируса, 59 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 540 жителей региона, 39 596 вылечились, 2247 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:49, 13 481 -4
сегодня, в 09:50, 78 7158 -18
вчера, в 17:06, 72 5832 -20
3 июля, в 11:33, 82 2824 -11
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