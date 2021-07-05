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«Накажи автохама»: гонщик на Audi едва «не оторвался» от своего ангела-хранителя

«Накажи автохама»: гонщик на Audi едва «не оторвался» от своего ангела-хранителя

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Наш постоянный читатель прислал в рубрику «Накажи автохама» кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как водитель Audi с государственным регистрационным знаком О576ВС 797RUS подвергает опасности себя и других участников дорожного движения.
 
Кадры сняты 4 июля 2021 года в 10.55. Хорошо, что в этот раз обошлось.
 
Уважаемые водители, помните: в городе ангел-хранитель следует за вашим автомобилем на скорости около 60 км/ч и может потеряться при опасных маневрах.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:20 +3
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