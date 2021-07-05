«Накажи автохама»: гонщик на Audi едва «не оторвался» от своего ангела-хранителя

Наш постоянный читатель прислал в рубрику «Накажи автохама» кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как водитель Audi с государственным регистрационным знаком О576ВС 797RUS подвергает опасности себя и других участников дорожного движения.

Кадры сняты 4 июля 2021 года в 10.55. Хорошо, что в этот раз обошлось.

Уважаемые водители, помните: в городе ангел-хранитель следует за вашим автомобилем на скорости около 60 км/ч и может потеряться при опасных маневрах.