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Главным врачом тульского «Арсенала» стал Хаджимурад Хизроев
Фото пресс-службы «Арсенала».

Главным врачом тульского «Арсенала» стал Хаджимурад Хизроев

Ранее он работал в «Анжи» и «Краснодаре».

Футболистам «Арсенала» представили нового главного врача команды. Им стал 51-летний Хаджимурад Хизроев. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хаджимурад Хизроев родился в Махачкале, там же окончил медицинский вуз. Долгое время работал в отделении спортивной травмы.

- Но так сложилось, что пригласили в клуб «Анжи», от этого пошла моя футбольная карьера. Через некоторое время позвали в раменский «Сатурн», там отработал три года. Потом начался амбициозный проект нового «Анжи», вернулся в Махачкалу. Я счастлив, что отработал там почти семь лет, познакомился с мировыми звездами, — рассказывает Хизроев в интервью пресс-службе оружейников.

— С кем были особенно дружны?

- Самый позитивный — Роберто Карлос. Просто солнечный человек. Легче всего было работать именно с ним и с Это'о, Буссуфа. Отзывчивые ребята. Когда проект «Анжи» стал сворачиваться, меня пригласил «Краснодар», где проработал до прошлого года. Но по семейным обстоятельствам пришлось уехать. С радостью принял приглашение «Арсенала».

— Сколько лет вы в футболе?

- Почти двадцать, с 2003 года.

— Что считаете главным в своей работе?

- Психологию. Случайных людей в футболе не бывает, система сама их отторгает. Самое важное — умение выстроить взаимоотношения в коллективе. Футболисты прошли долгий путь, до профессионального клуба доходят действительно одаренные люди. У каждой личности характер, поэтому необходимо установить со всеми доверительные отношения — с игроками, тренерским штабом, персоналом. А профессиональные качества врача даже не обсуждаются.

— Традиционно спортивным медикам желают преимущественно профилактической работы.

- Это красивая фраза, не более. Но в футболе борьба, игрок выпрыгнул, столкнулся, упал, какая профилактика?

— Ситуация с Эриксеном…

- Страшное дело. Хотелось бы, чтобы таких случаев не было вообще. Но их, напротив, становится все больше, потому что футбол меняется: нагрузки возрастают, растет и стрессовый фактор. Когда мы раньше видели, чтобы остановка сердца произошла у футболиста? А теперь каждый год подобное.

Напомним, ранее главным врачом «Арсенала» был Александр Резепов. На днях он перешел в московский «Локомотив».

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Автор: Кристина Вернигорина
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