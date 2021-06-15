В южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Сутки по ряду адресов будет наблюдаться пониженное давление воды.
Специалисты «Тулагорводоканала» будут готовить Окский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим 17 июня с 8.00 до 8.00 18 июня в южной части Тулы ожидаются перебои с водой.
Так, пониженное давление будет
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- на Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,
- деревнях Гостеевка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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