Сутки по ряду адресов будет наблюдаться пониженное давление воды.

Специалисты «Тулагорводоканала» будут готовить Окский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим 17 июня с 8.00 до 8.00 18 июня в южной части Тулы ожидаются перебои с водой.

Так, пониженное давление будет

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,

деревнях Гостеевка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.