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В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

В южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Сутки по ряду адресов будет наблюдаться пониженное давление воды.

Специалисты «Тулагорводоканала» будут готовить Окский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим 17 июня с 8.00 до 8.00 18 июня в южной части Тулы ожидаются перебои с водой.

Так, пониженное давление будет

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,
  • деревнях Гостеевка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
 
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:10 +1
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перебои с водойпониженное давление водыТулагорводоканал
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