Где тулякам на больших экранах посмотреть матчи сборной России на Евро-2020

Фото из архива Myslo.

Тульская область присоединилась ко Всероссийской кампании «Наши парни. Играй за нас!». Акция организована Российским футбольным союзом и реализуется в регионе при поддержке правительства Тульской области и администрации города. В рамках фан-фестиваля будут оборудованы площадки для массового просмотра матчей сборной России в отборочном этапе чемпионата Европы, которые пройдут 12, 16 и 21 июня.

12 июня на Казанской набережной будет организована площадка «Наши парни», где с 20.30 начнется фан-программа в поддержку сборной. Жители и гости региона смогут поучаствовать в тематических конкурсах на призы от ПФК «Арсенал» и ФОС «Ледовый дворец», нарисовать патриотический аквагрим, попробовать свои силы в футболе на специальном аттракционе.

Матч Бельгия — Россия будет транслироваться с 22.00 на двух светодиодных экранах, расположенных возле сцены.

Площадкой для встречи футбольных болельщиков на два последующих матча станет Тульский кремль. 16 июня сборная России начнет матч против Финляндии в 16.00, а 21 июня — в 22.00. За два часа до начала трансляций в эти дни на территории фан-зоны для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, спортивные и интерактивные площадки, зона фуд-корта и призы от организаторов.

Мероприятия будут организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Посетителям будет рекомендовано находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.