В Туле городским автобусам негде ночевать?

В редакцию Myslo обратилась тулячка Екатерина Корогодина.

«Обратила внимание, что на улице Металлургов, прямо перед съездом на улицу Приупскую (на подъезде к ГиперСпару), постоянно паркуются «на ночлег» муниципальные автобусы — часов с шести вечера, когда все возвращаются с работы, и до утра. Место и без них довольно проблемное. Съезжая с обвода, многие хотят повернуть направо, на Приупскую, но утыкаются в стоящие там длинные автобусы.

Раньше их было всё время один, максимум два, но на прошлой неделе, возвращаясь домой, встретила там целый автопарк из пяти автобусов (фото прилагаю, сделано со стороны Приупской).

Даже то, что улицу Металлургов сейчас перекладывают и такая парковка на проезжей части может мешать дорожным работам, их, видимо, не смущает.

Особенно удивляет, что это не коммерческие автолайны, а полноразмерные городские автобусы — я как-то всё время думала, что для них должна быть выделена отдельная муниципальная стоянка или автопарк.

Неужели водителям на уровне перевозчика не выделяют никакой стоянки и разрешают бросать муниципальную собственность на ночь где вздумается? Myslo, помогите разобраться в этом вопросе!»

Редакция адресовала вопрос городским чиновникам. Нам ответили специалисты Управления по транспорту и дорожному хозяйству:

«В рамках выполнения требований ФЗ-16 «О транспортной безопасности» хранение транспортных средств в ночное время вне территории предприятия не допускается. На указанном месте с 22.00 осуществляют отстой дежурные автобусы МКП «Тулгорэлектротранс», которые доставляют сотрудников предприятия после ночных смен от трамвайного депо до дома специальными маршрутами движения».