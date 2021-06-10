26 июня в Туле наступит «Cartoon'ная ночь»

Фестиваль-биеннале авторской независимой отечественной анимации пройдет в ночь на 27 июня в уютном дворике Тульского историко-архитектурного музея.

Программа

открытие выставки «Побег из плоскости. Новая русская анимация» и кураторская экскурсия от Надежды Свирской;

лекция «Документальная анимация» с анимационным критиком, программным директором Большого фестиваля мультфильмов Диной Годер;

детская программа;

ночной показ с 22.00 до 2.00;

настольные игры, комиксы, мастер-классы по старинным анимационным техникам, музыка, знакомства, кофе, сладости и объятия.

Ночной показ анимационных фильмов

Одним из главных событий «Cartoon'ной ночи» является 4-часовой показ анимационных фильмов отечественных режиссеров, созданных за последние несколько лет, который пройдет на открытом воздухе во дворе музея. В программе профессиональные, студенческие анимационные фильмы, созданные на базе разных учебных заведений (ВШЭ, Школа-студия «Шар», ВГИК, УрГАХУ и другие), а также фильмы независимых авторов.

География представленных фильмов также обширная — фильмы петербургских, уральских, московских, и в том числе тульских авторов. Кроме того, самых неутомимых зрителей ждет показ фестиваля суперкоротких анимационных фильмов «Ща, 5 сек» и программа анимационных клипов.

Первая часть программы 12+. Среди фильмов, которые будут показаны после 23.00, есть фильмы 18+.