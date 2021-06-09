новости
новости
Регистрация
Экс-форвард «Краснодара» и московского «Динамо» стал футболистом «Арсенала»

Экс-форвард «Краснодара» и московского «Динамо» стал футболистом «Арсенала»

Контракт с Евгением Марковым подписан на два года.

Нападающий Евгений Марков стал футболистом тульского «Арсенала». Контракт с 26-летним форвардом подписан на два года, сообщает клубная пресс-служба.

Марков играл в «Зените-2» и «Енисее», в Премьер-лиге выступал за «Тосно», московское «Динамо», «Рубин» и «Краснодар». Тульским болельщикам форвард памятен хет-триком в матче «Тосно» — «Арсенал» в сезоне-2017/18.

Сюжет: Арсенал
Сергей Ткачев продлил контракт с тульским «Арсеналом»
Спорт
Сергей Ткачев продлил контракт с тульским «Арсеналом»
вчера, в 14:56, 19 1235 -1
Полузащитник тульского «Арсенала» прошел реабилитацию в Германии
Спорт
Полузащитник тульского «Арсенала» прошел реабилитацию в Германии
30 мая, в 19:20, 27 2569 -9
Тульский «Арсенал» подписал защитника «Рубина»
Спорт
Тульский «Арсенал» подписал защитника «Рубина»
29 мая, в 17:51, 11 2909 0
Молодежка «Арсенала» с рекордным счетом разгромила «Сатурн»
Спорт
Молодежка «Арсенала» с рекордным счетом разгромила «Сатурн»
28 мая, в 20:10, 15 1696 3
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:15 +4
Другие статьи по темам
Люди
Евгений Марков
Место
Тула
Прочее
Арсеналтрансферы Арсенала
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Плавске семья отравилась угарным газом: обвинение предъявлено работнику УК
В Плавске семья отравилась угарным газом: обвинение предъявлено работнику УК
После трагедии в Рязани в Тульской области проверят все больницы
После трагедии в Рязани в Тульской области проверят все больницы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.