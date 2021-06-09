Экс-форвард «Краснодара» и московского «Динамо» стал футболистом «Арсенала»

Контракт с Евгением Марковым подписан на два года.

Нападающий Евгений Марков стал футболистом тульского «Арсенала». Контракт с 26-летним форвардом подписан на два года, сообщает клубная пресс-служба.

Марков играл в «Зените-2» и «Енисее», в Премьер-лиге выступал за «Тосно», московское «Динамо», «Рубин» и «Краснодар». Тульским болельщикам форвард памятен хет-триком в матче «Тосно» — «Арсенал» в сезоне-2017/18.