В Плавске семья отравилась угарным газом: обвинение предъявлено работнику УК

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Выяснилось, что больше двух лет управляющая компания не проверяла техническое состояние дымовентиляционных каналов в доме.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об отравлении угарным газом трех человек в Плавске. Обвинение по ч. 1 ст. 238 УК РФ предъявлено 59-летнему работнику управляющей компании.

По данным следствия, вечером 26 марта 2021 года в Плавске в одной из квартир на улице Октябрьской 49-летняя женщина, ее 8-летний внук и 40-летний супруг отравились окисью углерода и были госпитализированы.

Установлено, что проводить в доме плановые осмотры и проверять техническое состояние дымовентиляционных каналов, а также устранять нарушения тяги каналов должен был специалист по управлению многоквартирным домом управляющей компании.

– Однако в период с 25 сентября 2018 года по 26 марта 2021 года такие проверки обвиняемый не проводил, вследствие чего своевременно не выявил засоренность дымового канала, из-за которой при работе газового проточного водонагревателя отработанные газы с наличием в них окиси углерода (угарного газа) начали заполнять квартиру, что привело к отравлению трех человек, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.