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После трагедии в Рязани в Тульской области проверят все больницы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

После трагедии в Рязани в Тульской области проверят все больницы

Соответствующее поручение дал губернатор.

9 июня глава Тульской области Алексей Дюмин провел экстренное совещание в связи с пожаром, произошедшим в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ. Три человека погибли, восемь госпитализированы.

Для недопущения подобных трагедий губернатор дал ряд поручений, в том числе:

  • создать комиссию по техническому аудиту аппаратов ИВЛ, кислородных станций и другого медицинского оборудования;
  • провести проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, исполнение должностных инструкций по технике безопасности, наличие планов эвакуации;
  • до конца недели провести надзорно-профилактические мероприятия и проверить действия персонала при пожарах и чрезвычайных ситуациях; 
  • в течение месяца провести комплексную проверку всех медицинских учреждений. Поскольку большая часть аппаратов ИВЛ сейчас находится в резерве, необходимо провести их внеплановое техническое обслуживание для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период.

Кроме того, Алексей Дюмин поручил проверить соблюдение всех мер противопожарной безопасности в социальных учреждениях с постоянным пребыванием людей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:08 −2
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