После трагедии в Рязани в Тульской области проверят все больницы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 июня глава Тульской области Алексей Дюмин провел экстренное совещание в связи с пожаром, произошедшим в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ. Три человека погибли, восемь госпитализированы.



Для недопущения подобных трагедий губернатор дал ряд поручений, в том числе:

создать комиссию по техническому аудиту аппаратов ИВЛ, кислородных станций и другого медицинского оборудования;

провести проверку соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, исполнение должностных инструкций по технике безопасности, наличие планов эвакуации;

до конца недели провести надзорно-профилактические мероприятия и проверить действия персонала при пожарах и чрезвычайных ситуациях;

в течение месяца провести комплексную проверку всех медицинских учреждений. Поскольку большая часть аппаратов ИВЛ сейчас находится в резерве, необходимо провести их внеплановое техническое обслуживание для обеспечения бесперебойной работы в осенне-зимний период.

Кроме того, Алексей Дюмин поручил проверить соблюдение всех мер противопожарной безопасности в социальных учреждениях с постоянным пребыванием людей.