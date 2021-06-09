В Ясногорске пропал 10-летний ребенок

В ясногорских пабликах, а также на сайте регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» размещена информация о пропавшем ребенке.

Сообщается, что 8 июня этого года мальчик 2011 года рождения ушел с ул. Первомайской на ул. Шиловскую в Ясногорске и пропал. Мальчик нуждается в медицинской помощи.

Был одет: кофта серого цвета, красная футболка с надписью, шорты синие с карманом с правой стороны. Носки черные, кеды серые либо синие кроссовки.

Если видели его после исчезновения или вам известно, где сейчас находится этот ребенок, просьба срочно сообщить об этом по телефонам 02 либо 112 (с мобильного).