новости
новости
Регистрация
В Ясногорске пропал 10-летний ребенок

В Ясногорске пропал 10-летний ребенок

Мальчик исчез 8 июня.

В ясногорских пабликах, а также на сайте регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» размещена информация о пропавшем ребенке.
 
Сообщается, что 8 июня этого года мальчик 2011 года рождения ушел с ул. Первомайской на ул. Шиловскую в Ясногорске и пропал. Мальчик нуждается в медицинской помощи.
 
Был одет: кофта серого цвета, красная футболка с надписью, шорты синие с карманом с правой стороны. Носки черные, кеды серые либо синие кроссовки.
 
Если видели его после исчезновения или вам известно, где сейчас находится этот ребенок, просьба срочно сообщить об этом по телефонам 02 либо 112 (с мобильного).
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 07:35 +4
Другие статьи по темам
Событие
розыскпропал ребенок
Место
ТулаТульская областьЯсногорский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на встречу с легендами советского футбола
Туляков приглашают на встречу с легендами советского футбола
Специалисты тульского Росреестра расскажут о земельном надзоре
Специалисты тульского Росреестра расскажут о земельном надзоре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.