Туляки успешно стартовали на чемпионате ЦФО по легкой атлетике

Фото: Федерация легкой атлетики Тульской области.

За первый день соревнований наши спортсмены взяли 11 медалей.

В Брянске, на стадионе «Десна», проходят чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике. В первый день соревнований тульские легкоатлеты завоевали четыре золотые и семь бронзовых медалей.