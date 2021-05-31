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Туляки успешно стартовали на чемпионате ЦФО по легкой атлетике
Фото: Федерация легкой атлетики Тульской области.

Туляки успешно стартовали на чемпионате ЦФО по легкой атлетике

За первый день соревнований наши спортсмены взяли 11 медалей.

В Брянске, на стадионе «Десна», проходят чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике. В первый день соревнований тульские легкоатлеты завоевали четыре золотые и семь бронзовых медалей.

  • Кристина Хорошева стала чемпионкой ЦФО по легкой атлетике в беге на 100 метров с результатом 11,65 сек.
  • Артём Рожнов стал бронзовым призером чемпионата в беге на 100 метров с результатом 10,8 сек.
  • Анастасия Волкова стала победителем первенства среди юниоров до 23 лет в беге на 100 метров – 11,95 сек.
  • Константин Соловецкий завоевал бронзу первенства среди юниоров до 20 лет в прыжках в длину с разбега. Его результат – 7 метров 1 сантиметр.
  • Дарья Буравцова взяла бронзу первенства в категории «девушки до 18 лет» в беге на 100 метров с барьерами. Ее результат – 14,85 сек.
  • Дарья Грызлова там же получила бронзу, преодолев дистанцию за 12,27 сек.
  • Леонид Долматов стал бронзовым призером первенства среди юниоров до 20 лет в толкании ядра с результатом 15 метров 12 сантиметров.
  • Даниил Брыковский взял бронзу первенства среди юношей до 18 лет в беге на 400 метров с результатом 50,87 сек.
  • Глеб Максимов победил в толкании ядра среди юниоров до 20 лет – 15 метров 60 сантиметров.
  • Алексей Дорофеев стал чемпионом ЦФО в беге на 1500 метров – 3.51,12 сек.
  • Владимир Индус стал обладателем бронзовой медали в беге на 1500 метров среди юниоров до 23 лет.
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