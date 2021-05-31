В Тульской области началось строительство завода по переработке картофеля McCain

Здесь будут производить более 100 тысяч тонн продукции: картофель фри и дольки по-деревенски.

В понедельник, 31 мая, в Тульской области был дан старт строительству нового завода по переработке картофеля McCain. Это крупнейший в мире производитель картофеля фри. Компания была основана в Канаде в 1957 году братьями Маккейн. С тех пор семейный бизнес стал большой корпорацией и сейчас дошел до Тульской области.

Производство появится в Особой экономической зоне «Узловая». Компания стала ее первым иностранным резидентом. Когда завод запустится, он будет перерабатывать более 200 тысяч тонн картофеля и выпускать более 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Основу ассортимента составят картофель фри и дольки по-деревенски. Планируется к выпуску продукция в панировке, так как эта линейка пользуется большим спросом на российском рынке. Инвестиции составят 12,7 млрд рублей. На заводе McCain также будет создано 200 рабочих мест.

Инвестиционное соглашение между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и генеральным директор ООО «Маккейн Фудс Рус» Александром Петровым было подписано 29 декабря 2020 года.

На символическую закладку первого камня на месте строительства приехали губернатор Алексей Дюмин, посол Канады в России Элисон Леклер и президент компании «МакКейн» по Европе, Средней Азии и Африке Эрвин Пардон.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Тульская область постоянно расширяет географию сотрудничества с зарубежными партнерами. Открытие завода McCain – важное событие для региона. Это капиталоемкий, высокотехнологичный и экологически чистый проект. В нашем регионе уже около 200 компаний с зарубежным капиталом. Мы видим, как крупный зарубежный бизнес модернизирует и развивает свои площадки на территории нашего региона. Это говорит о том, что инвестклимат и доверие бизнеса к правительству Тульской области растет. И мы будем оказывать поддержку таким партнерам.

Для нас нет деления на своих и чужих инвесторов. Все, кто приходят на территорию нашей области, становятся членами большой региональной семьи.

Посол Канады в России Элисон Леклер:

– Мы со стороны посольства будем оказывать поддержку этому проекту и постараемся привести на тульскую землю и другие канадские компании. С одной стороны, компания McCain – глобальная компания, которая работает по всему миру, но с другой стороны, это семейный бизнес. Мне приятно, что тульская и канадская семьи объединились. Картошку любят везде, McCain в Канаде знают все, эту картошку можно найти в каждом доме, в том числе в моем. С другой стороны, картошка – это что-то исконно русское, поэтому то, что у нас образовался такой союз, – это прекрасно.

Президент «МакКейн» по Европе, Средней Азии и Африке Эрвин Пардон подчеркнул, что к выбору региона для строительства завода компания подошла очень серьезно. Предпочтение Тульской области было отдано не случайно:

– Есть целый ряд причин, по которым мы выбрали Тульский регион. Во-первых, это плодородная тульская земля. Это картофельный регион, здесь есть целое сообщество местных фермеров, которые способны производить те сорта картофеля, которые нужны для нашего производства.

Во-вторых, нам нравится Тула. Здесь много высокообразованных людей, хорошо развита инфраструктура, здесь проходят федеральные трассы, а еще регион связан с Москвой.

В-третьих, поддержка со стороны правительства Тульской области. Нам оказывают помощь с первых дней, как только мы пришли в регион. Мы это очень ценим и готовы делать всё от нас зависящее для продолжения хорошего сотрудничества. А еще здесь создана Особая экономическая зона, в которой обеспечены все необходимые меры для привлечения инвестиций.

Начало строительства завода стало еще одной ступенью для реализации задач, озвученных в послании губернатора. Алексей Дюмин поручил к 2026 году привлечь в экономику в 1,5 раза больше средств, чем в предыдущую пятилетку, а также расширять географию территорий роста.

Напомним, Особая экономическая зона «Узловая» была создана в 2016 году. В ней зарегистрировано 19 резидентов, четыре из которых уже запустили свои производства (ООО «Энгельсспецтрубмаш», ООО «АгроГриб», ООО «Арнест МеталлПак», ООО «Тензограф»).

По итогам 2020 года резидентами ОЭЗ «Узловая» создано 1200 рабочих мест, объем осуществленных инвестиций составляет более 8 млрд рублей.

К 2026 году резидентами станут еще 13 компаний. Реализация всех инвестиционных проектов позволит привлечь в экономику региона более 53 млрд руб. инвестиций и создать около 4,5 тыс. рабочих мест.

К 2026 году налоговые доходы от введенных в эксплуатацию производств должны превысить 12 млрд рублей.

Также в 2013 году создан индустриальный парк «Узловая». На территории ИП «Узловая» зарегистрировано четыре резидента. Уже сейчас создано около 1500 рабочих мест. Якорный резидент индустриального парка – компания ООО «Хавейл Моторс Мануфэкчуринг Рус».