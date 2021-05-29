Фото: РФС.
Тульский «Арсенал» подписал защитника «Рубина»
21-летний Данил Степанов будет выступать за оружейников на условиях аренды.
Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с футболистом Данилом Степановым. Права на него принадлежат казанскому «Рубину», за который он начал выступать в Премьер-лиге с 2018 года. Прошлый сезон защитник играл на правах аренды за «Ротор». В составе волгоградцев Степанов провел 22 матча и забил один мяч.
Арендное соглашение защитника с ПФК «Арсенал», с опцией выкупа, рассчитано до окончания сезона-2021/22.
Сейчас Данил находится в расположении молодежной сборной России и присоединится к оружейникам 14 июня.
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