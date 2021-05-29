Туляки делятся в соцсетях фотографиями и видео града

На наш регион обрушилась непогода.

Жители Тульской области делятся в социальных сетях фото и видео крупного града, который выпал сегодня в некоторых районах региона. Кое-где градины были размером с куриное яйцо!

Вот мужчина смело встал на защиту своего автомобиля, закрыв собой лобовое стекло:

Тулячка Мария опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео непогоды:

Деревня Павловка, Алексинский район:



Фото из группы ВКонтакте «Тула.Жесть».

Ранее наши читатели также прислали видео и фото в редакцию Myslo. Это Дубенский район:

А это — Алексинский:

Друзья, успели заснять град? Делитесь фотографиями в комментариях! Или присылайте нам в группу ВКонтакте или директ Instagram.