На Центральном стадионе Тулы прошел чемпионат области по легкой атлетике
По его итогам будет сформирована команда, которая выступит на окружных соревнованиях в Брянске.
Артём Рожнов пробежал 100 м за 10,3 секунды (ручной хронометраж). В финальном забеге еще пять участников «выбежали» из одиннадцати секунд.
Член сборной команды России мастер спорта международного класса Александр Ефимов пробежал 200 м за 20,7 с., показав один из лучших результатов сезона в стране.
Среди женщин в беге на 100 м и 200 м лучшей стала Анастасия Волкова. Она преодолела дистанции за 11,55 с. и 24,25 с. соответственно.
Мастер спорт Алексей Дорофеев показал лучший результат на дистанции в полтора километра – 3 минуты 55 секунд. Константин Соловецкий прыгнул в длину на 7 метров, а в толкании ядра победу одержал Леонид Долматов, отправив снаряд на 15 м 45 см.
Победителями в других дисциплинах стали:
- 100 м с барьерами – Дарья Буравцова,
- 110 м с барьерами – Олег Лазукин,
- 400 м – Анастасия Макарова и Константин Миллер,
- 800 м – Анастасия Мишина и Савелий Косыгин,
- 1500 и 3000 м – Ирина Леонова,
- 3000 м – Евгений Дюжиков,
- прыжок в длину и тройной прыжок – Юлия Якунина,
- тройной прыжок – Евгений Глебов,
- прыжки в высоту – Инна Минько и Владислав Целковский,
- метание копья – Валерия Чурикова и Антон Андронов,
- толкание ядра – Арина Яковлева.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Тульской области, которая выступит на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа в Брянске в конце мая.