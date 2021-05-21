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На Центральном стадионе Тулы прошел чемпионат области по легкой атлетике

На Центральном стадионе Тулы прошел чемпионат области по легкой атлетике

По его итогам будет сформирована команда, которая выступит на окружных соревнованиях в Брянске.

Артём Рожнов пробежал 100 м за 10,3 секунды (ручной хронометраж). В финальном забеге еще пять участников «выбежали» из одиннадцати секунд.

Член сборной команды России мастер спорта международного класса Александр Ефимов пробежал 200 м за 20,7 с., показав один из лучших результатов сезона в стране.

Среди женщин в беге на 100 м и 200 м лучшей стала Анастасия Волкова. Она преодолела дистанции за 11,55 с. и 24,25 с. соответственно.

Мастер спорт Алексей Дорофеев показал лучший результат на дистанции в полтора километра – 3 минуты 55 секунд. Константин Соловецкий прыгнул в длину на 7 метров, а в толкании ядра победу одержал Леонид Долматов, отправив снаряд на 15 м 45 см.

Победителями в других дисциплинах стали:

  • 100 м с барьерами – Дарья Буравцова,
  • 110 м с барьерами – Олег Лазукин,
  • 400 м – Анастасия Макарова и Константин Миллер,
  • 800 м – Анастасия Мишина и Савелий Косыгин,
  • 1500 и 3000 м – Ирина Леонова,
  • 3000 м – Евгений Дюжиков,
  • прыжок в длину и тройной прыжок – Юлия Якунина,
  • тройной прыжок – Евгений Глебов,
  • прыжки в высоту – Инна Минько и Владислав Целковский,
  • метание копья – Валерия Чурикова и Антон Андронов,
  • толкание ядра – Арина Яковлева.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Тульской области, которая выступит на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа в Брянске в конце мая.

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