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В Туле открылся первый отель сети AZIMUT Hotels
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Туле открылся первый отель сети AZIMUT Hotels

Он расположен в центре города и рассчитан на 44 номера.

Губернатор Алексей Дюмин посетил первый отель сети AZIMUT Hotels, открывшийся в Тульской области.

– За последние пять лет мы заявили о Тульской области как о популярном направлении для отдыха. Отреставрировали храмы и монастыри, усадьбы, открыли новые музеи. Проделали большую работу по развитию туристической инфраструктуры, – отметил глава региона.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в прошлом году благодаря созданию уникального для России Музейного квартала в центре Тулы появился культурно-туристический кластер. Ежегодно в регион приезжает более миллиона туристов.

Вслед за потоком гостей растет и потребность в номерном фонде. Этот спрос видят и местные предприниматели, и российские компании. Открытие отеля AZIMUT Hotels – знаковое событие для туристической индустрии с точки зрения увеличения номерного фонда и внедрения мировых стандартов сервиса. Отель открыт благодаря партнерству регионального инвестора и сети AZIMUT Hotels.

Алексей Дюмин поблагодарил председателя совета директоров AZIMUT Hotels Александра Клячина за выбор Тульской области для развития гостиничной сети.

­– Тульская область развивается, и это видно. Музейный квартал и Казанская набережная – яркие точки притяжения не только жителей Тульской области, но и туристов. Сомнений нет, что в Туле с каждым годом будет всё больше туристов. Мы видим в регионе очень большой потенциал, – подчеркнул Александр Клячин.

Новый отель рассчитан на 44 номера: 33 стандартных, 9 улучшенных и два – для людей с ограниченными возможностями здоровья. В отеле предусмотрены лобби-бар, конференц-зал на 60 человек и ресторан.

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