Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 22 мая: сухо и до +23 градусов
Синоптики обещают умеренный юго-западный ветер.
В субботу в регионе сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер западный, юго-западный, до восьми метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +18 до +23. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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