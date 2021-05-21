Погода в Туле 22 мая: сухо и до +23 градусов

Фото из архива Myslo.

В субботу в регионе сохранится небольшая облачность. Без осадков, ветер западный, юго-западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +18 до +23. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.