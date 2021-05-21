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Хлусевич стал лучшим игроком «Арсенала» по версии СМИ

Хлусевич стал лучшим игроком «Арсенала» по версии СМИ

На втором месте – Бауэр, на третьем – Костадинов.

Официальный сайт болельщиков «Арсенала» провел опрос среди представителей СМИ, интернет-пабликов в соцсетях и тульских футбольных экспертов по выбору лучшего игрока «Арсенала» в сезоне-2020/21.

Двадцать респондентов озвучили свои варианты. Игрок, названный первым, получил в зачет 3 балла, вторым — 2, третьим — 1.

В итоге лучшим футболистом сезона в составе «Арсенала» по версии СМИ стал полузащитник Даниил Хлусевич. Он 19 раз из 20 возможных упоминался участниками в опросных листах. Это позволило Хлусевичу значительно оторваться от преследователей.

Второе место занял Роберт Бауэр, третье — Георги Костадинов.

результаты голосования
  • Даниил Хлусевич — 40
  • Роберт Бауэр — 22
  • Георги Костадинов — 19
  • Эванс Кангва — 15
  • Горан Чаушич — 7
  • Егор Шамов — 5
  • Александр Ломовицкий — 4
  • Даниил Лесовой — 3
  • Кингс Кангва — 2
  • Максим Беляев — 1
  • Артем Сокол — 1
  • Евгений Луценко — 1
 

Друзья, а кого вы бы назвали лучшим игроком «Арсенала» в сезоне? Делитесь мнениями в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина
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