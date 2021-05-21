Хлусевич стал лучшим игроком «Арсенала» по версии СМИ

На втором месте – Бауэр, на третьем – Костадинов.

Официальный сайт болельщиков «Арсенала» провел опрос среди представителей СМИ, интернет-пабликов в соцсетях и тульских футбольных экспертов по выбору лучшего игрока «Арсенала» в сезоне-2020/21.

Двадцать респондентов озвучили свои варианты. Игрок, названный первым, получил в зачет 3 балла, вторым — 2, третьим — 1.

В итоге лучшим футболистом сезона в составе «Арсенала» по версии СМИ стал полузащитник Даниил Хлусевич. Он 19 раз из 20 возможных упоминался участниками в опросных листах. Это позволило Хлусевичу значительно оторваться от преследователей.

Второе место занял Роберт Бауэр, третье — Георги Костадинов.

результаты голосования

Даниил Хлусевич — 40

Роберт Бауэр — 22

Георги Костадинов — 19

Эванс Кангва — 15

Горан Чаушич — 7

Егор Шамов — 5

Александр Ломовицкий — 4

Даниил Лесовой — 3

Кингс Кангва — 2

Максим Беляев — 1

Артем Сокол — 1

Евгений Луценко — 1

Друзья, а кого вы бы назвали лучшим игроком «Арсенала» в сезоне? Делитесь мнениями в комментариях!