Хлусевич стал лучшим игроком «Арсенала» по версии СМИ
На втором месте – Бауэр, на третьем – Костадинов.
Официальный сайт болельщиков «Арсенала» провел опрос среди представителей СМИ, интернет-пабликов в соцсетях и тульских футбольных экспертов по выбору лучшего игрока «Арсенала» в сезоне-2020/21.
Двадцать респондентов озвучили свои варианты. Игрок, названный первым, получил в зачет 3 балла, вторым — 2, третьим — 1.
В итоге лучшим футболистом сезона в составе «Арсенала» по версии СМИ стал полузащитник Даниил Хлусевич. Он 19 раз из 20 возможных упоминался участниками в опросных листах. Это позволило Хлусевичу значительно оторваться от преследователей.
Второе место занял Роберт Бауэр, третье — Георги Костадинов.
- Даниил Хлусевич — 40
- Роберт Бауэр — 22
- Георги Костадинов — 19
- Эванс Кангва — 15
- Горан Чаушич — 7
- Егор Шамов — 5
- Александр Ломовицкий — 4
- Даниил Лесовой — 3
- Кингс Кангва — 2
- Максим Беляев — 1
- Артем Сокол — 1
- Евгений Луценко — 1
Друзья, а кого вы бы назвали лучшим игроком «Арсенала» в сезоне? Делитесь мнениями в комментариях!