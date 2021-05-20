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В Туле открылась выставка, посвященная 350-летию со дня рождения Петра Первого
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылась выставка, посвященная 350-летию со дня рождения Петра Первого

На ней представлены раритетные образцы оружия, изготовленные в Туле в петровскую эпоху и в XIX–XXI столетиях.

20 мая в Тульском государственном музее оружия состоялось торжественное открытие выставки «Указом Петра Великого...», посвященной 350-летию со дня рождения Петра I.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Валерий Шерин отметил, что в 1712 году в Туле по указу Петра Великого был основан первый в России государственный оружейный завод. Сегодня он по-прежнему входит в число лидеров оборонной отрасли, а Тула уже больше трех веков по праву носит звание оружейной столицы России.

– Петр I – одна из важнейших исторических личностей для нашего региона. На выставке представлены уникальные экспонаты, связанные с его эпохой. Уверен, что выставка будет интересна не только тулякам, но и жителям других регионов, – подчеркнул Валерий Шерин.

Алла Манилова напомнила, что Тульский государственный музей оружия является хранителем традиций непревзойденного мастерства тульских оружейников.

– Сегодня мы открываем уникальную по масштабам и новизне экспозиции выставку «Указом Петра Великого...», подготовленную Тульским музеем оружия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, губернатора и правительства Тульской области. Проект создан совместно с Государственным историческим музеем, музеем-заповедником «Куликово поле», Тульским музейным объединением, Тульской областной научной библиотекой, Государственными архивами Тульской и Свердловской областей, –сказала Алла Манилова.

Выставка раскрывает масштаб и значение преобразований Петра I в сфере модернизации оружейного производства.

На ней представлены раритетные образцы оружия, изготовленные в Туле в петровскую эпоху и в XIX–XXI столетиях; уникальные исторические документы; артефакты археологических раскопок на территории исторической тульской Кузнецкой слободы, а также каменные блоки, использовавшиеся при строительстве Ивановского канала; памятная пластина с оттиском правой ладони императора, портрет Петра Великого, выполненный в начале ХХ века художником Василием Гильбертом, и др.

Выставка будет работать до 22 января 2023 года.

Затем состоялось выставочно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. В нем приняли участие руководители органов культуры «петровских городов» и федеральных музеев, вошедших в Ассамблею петровских музеев. На заседании обсудили преобразования Петра I в деятельности Тульского музея оружия, русское оружейное производство и др.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала о реализации мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I. Она представила музейный маршрут, который включит в себя Тульский государственный музей оружия, исторические постройки Тульского оружейного завода, известный памятник Петру I скульптора Роберта Баха, а также музеи на Куликовом поле, в пос. Епифань и пос. Дубна.

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