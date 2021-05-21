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На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины

На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины

В причинах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Утром 21 мая на 198-м км трассы М-2 под Тулой в районе Струково проезжающие водители заметили съехавший в кювет микроавтобус. Рядом с ним лежало тело человека. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД и медики выяснили, что мужчина погиб не в результате ДТП.


Фото vk.com/tulazest

Вероятнее всего, человек скоропостижно скончался, возможно, отказало сердце: в области грудной клетки у мужчины послеоперационный шрам.

Кем был погибший — водителем или пассажиром микроавтобуса — пока неизвестно. Все подробности выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины, Фото: 1
На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины, Фото: 2
На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины, Фото: 3
На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины, Фото: 4
На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины, Фото: 5
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:57 +2
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