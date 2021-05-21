На трассе М-2 под Тулой возле микроавтобуса обнаружен труп мужчины

Утром 21 мая на 198-м км трассы М-2 под Тулой в районе Струково проезжающие водители заметили съехавший в кювет микроавтобус. Рядом с ним лежало тело человека. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД и медики выяснили, что мужчина погиб не в результате ДТП.

Вероятнее всего, человек скоропостижно скончался, возможно, отказало сердце: в области грудной клетки у мужчины послеоперационный шрам.

Кем был погибший — водителем или пассажиром микроавтобуса — пока неизвестно. Все подробности выясняют сотрудники правоохранительных органов.