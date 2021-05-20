КДК отказал «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча «Уфа» – «Арсенал»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал волгоградскому «Ротору» в просьбе дать оценку правомерности переноса матча 30-го тура «Уфа» – «Арсенал».

Как пишет Sport24, комитет не стал брать на себя ответственность и делать выводы о правомерности или неправомерности такого решения из-за того, что его принимала РПЛ. КДК к ней не может применять санкции, этот вопрос могут решать руководящие органы Лиги или РФС.

Напомним, все матчи заключительного, 30-го, тура должны были начаться одновременно. Игра в Уфе из-за слишком высокой температуры воздуха была передвинута на два часа позже.

«Арсенал» и «Уфа» были прямыми конкурентами волгоградцев в борьбе за выживание. Команды играли, уже зная результат матча «Ротора» с «Рубином».

Ранее генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что это нарушение спортивного принципа. По его словам, футболисты его команды «играли под напряжением», а в Уфе футболисты «вышли играть на расслабоне».

С просьбой разобраться в ситуации выступили и фанаты волгоградцев. Они написали главе РФС соответствующее письмо.