Фото пресс-службы "Арсенала".
Генеральный директор «Ротора» о переносе матча «Уфа» – «Арсенал»: «За дураков нас держите?»
Андрей Рекечинский довольно жестко высказался насчет сложившейся ситуации.
При переносе времени начала матча РПЛ между «Уфой» и тульским «Арсеналом» не был соблюден спортивный принцип. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский.
Напомним, встречу «Уфы» и «Арсенала» перенесли на два часа из-за жары.
- Ситуация из ряда вон, спортивный принцип не соблюден. Идет борьба за выживание, и все должны начинать в одно время. Ребята поставили градусник на солнце в Уфе, подождали, пока мы сыграем, и спокойно начали свой матч. Значит, и наш матч нужно было переносить. Подождали бы мы до четырех часов, до шести — ничего страшного. Это просто недоразумение. Где спортивный принцип? У меня основной это вопрос к лиге, — сказал Рекечинский.
По его словам, футболисты «Ротора» «играли под напряжением», а в Уфе команды «вышли играть на расслабоне».
- С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня, это какой-то цирк. У нас получается, какая-то лига приколов? Возмущению нет предела, убили нашу команду.
Понятно, что поставь градусник в тени — одна будет температура, на солнце — другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно.
Напомним, по итогам чемпионата «Ротор» и «Тамбов» вылетели в ФНЛ, «Уфа» и «Арсенал» остались в РПЛ.
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