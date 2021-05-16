Генеральный директор «Ротора» о переносе матча «Уфа» – «Арсенал»: «За дураков нас держите?»

По его словам, футболисты «Ротора» «играли под напряжением», а в Уфе команды «вышли играть на расслабоне».

- С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня, это какой-то цирк. У нас получается, какая-то лига приколов? Возмущению нет предела, убили нашу команду.

Понятно, что поставь градусник в тени — одна будет температура, на солнце — другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно.

Напомним, по итогам чемпионата «Ротор» и «Тамбов» вылетели в ФНЛ, «Уфа» и «Арсенал» остались в РПЛ.