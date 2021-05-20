Стартовал прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи «Инженеры будущего – 2021»
Участники форума смогут получить до 1,5 млн рублей.
Начат прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи в рамках X Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2021», который пройдет в Тульской области с 25 июня
по 5 июля.
Участники форума — граждане Российской Федерации в возрасте от 20 до 35 лет смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов по направлениям:
- студенческие инициативы;
- добровольчество;
- развитие социальных лифтов;
- инициативы творческой молодежи;
- патриотическое воспитание;
- спорт, ЗОЖ, туризм;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;
- укрепление семейных ценностей;
- молодежные медиа.
Чтобы подать заявку на сайте АИС «Молодежь», предварительно необходимо пройти верификацию профиля через ГАИС «Госуслуги» в разделе «Профиль» на сайте.
Возможность подавать и редактировать заявки будет доступна до 19 июня до 18.00.
Участвовать в публичных защитах в рамках конкурса смогут только подтвержденные участники форума в очной форме.
Формат защиты проектов — публичное трехминутное выступление с последующими ответами на вопросы экспертной комиссией.
За консультацией по вопросам участия в конкурсе можно обратиться в отдел грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи по телефону:
По вопросам работы АИС «Молодежь России» обращайтесь в службу технической поддержки по адресу электронной почты: support@myrosmol.ru или в чат на сайте.