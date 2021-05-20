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Стартовал прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи «Инженеры будущего – 2021»

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи «Инженеры будущего – 2021»

Участники форума смогут получить до 1,5 млн рублей.

Начат прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи в рамках X Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2021», который пройдет в Тульской области с 25 июня
по 5 июля.

Участники форума — граждане Российской Федерации в возрасте от 20 до 35 лет смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов по направлениям:

  • студенческие инициативы;
  • добровольчество;
  • развитие социальных лифтов;
  • инициативы творческой молодежи;
  • патриотическое воспитание;
  • спорт, ЗОЖ, туризм;
  • профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие;
  • укрепление семейных ценностей;
  • молодежные медиа.

Чтобы подать заявку на сайте АИС «Молодежь», предварительно необходимо пройти верификацию профиля через ГАИС «Госуслуги» в разделе «Профиль» на сайте.

Возможность подавать и редактировать заявки будет доступна до 19 июня до 18.00.

Участвовать в публичных защитах в рамках конкурса смогут только подтвержденные участники форума в очной форме.

Формат защиты проектов — публичное трехминутное выступление с последующими ответами на вопросы экспертной комиссией.

За консультацией по вопросам участия в конкурсе можно обратиться в отдел грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи по телефону: +7 (495) 668-80-08 (доб. 2), а также в Союз машиностроителей России: +7 (499) 677-24-34 (доб. 221).

По вопросам работы АИС «Молодежь России» обращайтесь в службу технической поддержки по адресу электронной почты: support@myrosmol.ru или в чат на сайте.

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