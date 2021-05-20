В Туле на перекрестке улиц Ф. Энгельса и Л. Толстого установили светофор

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Это один из самых аварийных участков в городе. Основная причина возникновения здесь ДТП – несоблюдение очередности проезда.

Сегодня, 20 мая, на пересечении улиц Ф. Энгельса и Л. Толстого ввели в эксплуатацию светофор. Такое решение было принято в связи с возникновением аварийных ситуаций на данном участке.

Светофор на участке будет работать в трехфазном режиме с выделенным временем для перехода проезжей части пешеходами.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев – В 2020 году в рамках национального проекта «БКАД» ул. Ф. Энгельса была отремонтирована, после чего потоки транспортных средств на данном участке значительно выросли. И перекресток с ул. Л. Толстого стал потенциально опасным. Только за 2020 год здесь произошло шесть ДТП с механическими повреждениями, в двух из них два человека пострадали. В этом году на данном перекрестке уже произошло пять ДТП, и снова в двух из них есть пострадавшие. Был проведен анализ ДТП. Основная причина — несоблюдение очередности проезда главным образом со второстепенной улицы Л. Толстого.

Также ранее для предотвращения ДТП управление по транспорту и дорожному хозяйству установило дорожные знаки: движение без остановки запрещено, ограничение максимальной скорости, искусственная дорожная неровность. Однако это не помогло изменить ситуацию.

Решение об обустройстве светофорного объекта также обусловлено необходимостью обезопасить маршрут движения учащихся образовательных учреждений, находящихся в непосредственной близости от данного перекрестка.

Работы выполнили в рамках муниципальной программы по повышению безопасности дорожного движения.