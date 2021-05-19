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Трогали за руки и раздавали болельщикам футболки: «Арсенал» оштрафовали на 100 тыс. рублей
Фото пресс-службы «Арсенала».

Трогали за руки и раздавали болельщикам футболки: «Арсенал» оштрафовали на 100 тыс. рублей

Клубу выписали крупный штраф за нарушение санитарного регламента.

По итогам матча с «Уфой» контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал тульский «Арсенал» на 100 тысяч рублей.

– Футболисты нарушили и правило социальной дистанции, и правило чистой и грязной зоны, — отметил глава КДК Артур Григорьянц.

Отметим, что после матча арсенальцы пришли к болельщикам в фан-сектор, пожимали им руки и раздавали футболки. Сейчас, в условиях пандемии, это запрещено.

Кроме того, за свое агрессивное поведение наказан защитник «Арсенала» Гиа Григалава. Футболист получил красную карточку за грубую игру против соперника.

КДК принял решение дисквалифицировать игрока на три матча чемпионата.

Напомним также, что Григалава получил аналогичное наказание за излишние эмоции в матче Кубка России.

Сюжет: Арсенал
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