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В Туле инспекторы ГИБДД будут ловить пешеходов-нарушителей

В Туле инспекторы ГИБДД будут ловить пешеходов-нарушителей

В областной столице пройдет рейд.

19 и 20 мая в Туле пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!». Об этом сообщает Госавтоинспекция. 
 
Мероприятие направлено не только на пресечение нарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения, но и на пешеходов, пересекающих проезжую часть в нарушение ПДД в неположенном на то месте.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:47 +4
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