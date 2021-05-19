В Туле инспекторы ГИБДД будут ловить пешеходов-нарушителей

19 и 20 мая в Туле пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!». Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Мероприятие направлено не только на пресечение нарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения, но и на пешеходов, пересекающих проезжую часть в нарушение ПДД в неположенном на то месте.