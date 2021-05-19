В Туле инспекторы ГИБДД будут ловить пешеходов-нарушителей
В областной столице пройдет рейд.
19 и 20 мая в Туле пройдет рейд ГИБДД «Внимание, пешеход!». Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Мероприятие направлено не только на пресечение нарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения, но и на пешеходов, пересекающих проезжую часть в нарушение ПДД в неположенном на то месте.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова
17 мая, в 17:59, 56 12920 -16
Поворот налево с крайней правой полосы: туляков удивила новая организация движения на ул. Оборонной
16 мая, в 17:08, 279 9662 23
Корреспондент Myslo нашел в лесу останки женщины
17 мая, в 14:10, 114 8331 23
Момент ДТП с «перевертышем» возле автомойки в Туле попал на видео
16 мая, в 11:20, 26 7372 4