В Туле прошел чемпионат области по воздухоплавательному спорту

В Туле прошел IX открытый чемпионат Тульской области по воздухоплавательному спорту. Всего в соревнованиях приняли участие семь экипажей, представляющих Тулу и Рязань.





Как сообщает пресс-служба минспорта региона, по итогам 13 упражнений победителем и призерами стали:

1 место – Олег Снетков (Тула), 11 179 очков,

2 место – Владимир Ермаков (Рязань), 10 421 очко,

3 место – Андрей Кульков (Тула), 8 886 очков.

Для 53-летнего Олега Снеткова чемпионат стал десятым в карьере. По его словам, эта победа стала хорошей подготовкой к чемпионату и Кубку России, где ему предстоит выступить с 11 по 17 июня.