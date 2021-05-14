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В Щекино упавший с балкона камень разбил ребенку голову

В Щекино упавший с балкона камень разбил ребенку голову

Инцидент произошел утром 13 мая.

О случившемся мама пострадавшего ребенка рассказала в социальных сетях.

– Вышла на прогулку со своими дочками. Одной 7 месяцев, другой год и 10 месяцев, третьей 13 лет. На ул. Лукашина у дома №4 на меня с детьми посыпались камни. Средняя дочь пострадала. Немного спасла шапочка, – рассказала женщина.

Камень, упавший с балкона, небольшой, но летел с пятого этажа, поэтому удар оказался сильным – ребенок получил травму головы. 

Дом №4 был построен в 1974 году. Капитальный ремонт его запланирован на 2037 год.

По факту случившегося женщина обратилась в полицию. В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке, проводится процессуальная проверка.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:00 +4
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