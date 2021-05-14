Под Тулой в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель Nissan

Утром 14 мая в районе 13-го км на автодороге Тула — Новомосковск (в районе Сергиевского) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, по направлению к Туле следовали большегруз DAF и автомобиль Nissan Primera. Предполагается, что водитель грузовика решил развернуться, начал осуществлять поворот, и в этот момент в него врезался попутный Nissan.

Водитель легковушки получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего пытались реанимировать прибывшие на место медики, но, к сожалению, не удалось. Мужчина скончался.

После ДТП большегруз перекрыл все полосы в сторону Новомосковска, в результате чего образовалась многокилометровая пробка.

Кроме того, примерно в 9.30 в месте объезда участков аварии произошло еще одно ДТП. Водитель грузовика не заметил легковушку, которая к нему прижалась. Из-за этого на автодороге оказалась перекрыта еще одна полоса.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.