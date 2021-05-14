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Под Тулой в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель Nissan

Под Тулой в жутком ДТП с грузовиком погиб водитель Nissan

Стали известны подробности аварии.

Утром 14 мая в районе 13-го км на автодороге Тула — Новомосковск (в районе Сергиевского) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, по направлению к Туле следовали большегруз DAF и автомобиль Nissan Primera. Предполагается, что водитель грузовика решил развернуться, начал осуществлять поворот, и в этот момент в него врезался попутный Nissan.

Водитель легковушки получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего пытались реанимировать прибывшие на место медики, но, к сожалению, не удалось. Мужчина скончался.

После ДТП большегруз перекрыл все полосы в сторону Новомосковска, в результате чего образовалась многокилометровая пробка.

Кроме того, примерно в 9.30 в месте объезда участков аварии произошло еще одно ДТП. Водитель грузовика не заметил легковушку, которая к нему прижалась. Из-за этого на автодороге оказалась перекрыта еще одна полоса.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 1
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 2
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 3
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 4
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 5
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 6
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 7
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 8
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 9
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 10
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 11
ДТП Сергиевское 14 мая 2021 года, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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