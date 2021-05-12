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Тульские баскетболистки завоевали серебряные медали на первенстве ЦФО

Тульские баскетболистки завоевали серебряные медали на первенстве ЦФО

Поздравляем наших спортсменок!

С 5 по 11 мая в Иваново прошло первенство ЦФО по баскетболу среди девушек 2009 года рождения. В соревнованиях приняли участие команды из Электростали, Тулы, Владимира, Люберец, Химок, Серпухова, Воронежа, Красногорска и Иваново.

Тульскую область представили баскетболистки СШОР «Игровые виды спорта». Наши спортсменки завоевали серебряные медали.

Состав нашей команды: Мария Абашева, Анастасия Ванькова, Александра Веденкина, Алиса Воинова, Софья Гилько, Виталия Дружкова, Татьяна Карцызина, Диана Кабирова, Екатерина Маркова, Елизавета Микова, Виктория Попко, Полина Сазонова.

Татьяна Карцызина признана лучшей нападающей турнира.

Тренируются девушки под руководством Ольги Житниковой.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:15 +4
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