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В Киреевском районе 21-летняя девушка пострадала в ДТП

В Киреевском районе 21-летняя девушка пострадала в ДТП

Авария произошла на улице Соловцова в Болохово.

Вчера, 11 мая, на улице Соловцова в Болохово произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 11.55 49-летняя водитель автомобиля Suzuki не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там ее машина столкнулась с Chevrolet Niva, за рулем которого был 30-летний мужчина.

В результате аварии различные телесные повреждения получила 21-летняя пассажирка Chevrolet Niva.

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