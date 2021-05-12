Новый рейтинг УК Тульской области: названы лучшие и худшие управляющие компании региона

Государственная жилищная инспекция Тульской области опубликовала очередной рейтинг управляющих компаний региона.

В рейтинге за первый квартал 2021 года 181 управляющая организация (на одну больше, чем в предыдущей редакции). Как обычно, они разделены на три зоны: в «зеленой» расположились 79 УК (было 74 компаний), в «желтой» – 96 (было 87), в «красной» – 6 (было 19).

– Первое место заняла тульская УК «Комфорт», которая получила 102 балла. На втором месте УК «Жилкомцентр» (101 балл) и на третьем — «Оружейная столица» (100 баллов), — уточнил начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко.

Руководитель ведомства рассказал, что в этот раз при составлении рейтинга применялась та же методика, что и по итогу четвертого квартала 2020 года. Благодаря этому удалось оценить его влияние на изменение работы УК.

– Критерии остались прежними. Качество работы УК оценивалось по 22 показателям, в числе которых — устойчивость развития, наличие или отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями, раскрытие информации и наличие жалоб со стороны жителей. Поскольку большинство критериев содержат данные о работе УК именно за квартал, методика весьма динамична. Управляющая компания имеет возможность в достаточно короткие сроки скорректировать свою работу и существенно изменить позицию в следующем рейтинге. Можно констатировать, что многие компании именно так и сделали, ориентируясь на рейтинг. Планка вхождения в «зеленую» зону была повышена на 10 баллов по сравнению с прошлой редакцией — до 80, — сказал Леонид Ивченко.

Говоря о качестве работы УК, руководитель ведомства добавил, что несмотря на то, что зимний сезон оказался достаточно сложным в плане погодных условий, управляющие компании не допустили массовых нарушений, фактов бездействия УК также не зафиксированы. Аварийные ситуации, которые случались, они решались ими оперативно.

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