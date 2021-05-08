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Тульские борцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Тульские борцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Поздравляем ребят!

В городе Петушки Владимирской области прошел XI Всероссийский фестиваль спортивной борьбы среди юношей 2008-2009 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 400 борцов из 17 регионов. Тульскую область представляли воспитанники спортивной школы «Олимп» (пос. Ленинский).
 
По итогам турнира золотую медаль завоевал Богдан Хабаров, серебро – у Богдана Бурмистрова и Сергея Шереметьева. Артем Грачев стал бронзовым призером.
 
Назар Бутиченко, Андрей Рыжов и Дмитрий Майоров заняли пятое место.
 
Тренеры наших спортсменов — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:05 +5
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