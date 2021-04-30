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Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области.

Уважаемые жители Тульской области!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Это священный, самый главный праздник для каждого из нас. Мы встречаем его с чувством глубочайшего уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Они выстояли в самое тяжелое для страны время и добыли такую дорогую для всех нас Победу. Отдаем дань памяти павшим на полях сражений освободительной войны.

В этом году мы отмечаем 80-летие героической обороны Тулы. Это особое событие для наших жителей, чьи деды и прадеды вместе со всей страной сражались и трудились во имя Победы. Уверен, что мы отметим его достойно. Мы всегда будем помнить о самоотверженности и несгибаемой стойкости нашего народа, спасшего мир от фашизма, заплатившего за это непомерно высокую цену.

Пусть сплоченность и мужество поколения победителей служат примером для нынешних и будущих защитников Отечества.

От всей души желаю всем нам благополучия, добра, мирного неба над головой! Берегите себя и своих близких!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы.

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем Победы!

Это всенародный и в то же время очень личный, близкий каждому праздник, ведь в любой семье есть свой герой, тот, кто сражался на фронте или трудился в тылу, преодолевал тяготы военного лихолетья.

Во имя счастливого будущего нашей великой Родины мы должны свято хранить память о подвиге наших соотечественников, спасших мир от фашизма.

Низкий поклон ныне здравствующим ветеранам и труженикам тыла!

Светлая память всем, кто приближал Победу и не дожил до сегодняшнего дня!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба и всего самого доброго.



Ольга Слюсарева, глава муниципального образования город Тула,

Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы.

Дорогие ветераны! Уважаемые туляки!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы сердечно поздравляем вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

От победного мая 1945-го нас отделяют 76 лет. Но сколько бы времени ни прошло, подвиг наших отцов, дедов и прадедов не сотрется из нашей памяти. На генетическом уровне воспоминания передаются от поколения к поколению. Каждый год, отмечая эту священную дату, мы вновь преклоняемся перед самоотверженностью и мужеством, проявленными на полях сражений и в тылу. Низкий поклон всем, кто судьбу Отечества ценил выше своей жизни, кто, несмотря на невыносимые страдания и утраты, выстоял и победил!

Трудно найти тульскую семью, которую война не опалила бы своим огненным дыханием. Именно поэтому 9 Мая – не только общенациональный праздник, но и личный. Мы вспоминаем родных, не вернувшихся с войны и ушедших уже в мирное время от болезней и ран. Бережно храним фотографии близких и с гордостью несем их по главным улицам в колонне «Бессмертного полка». Заботой окружены здравствующие ветераны. Для каждого из нас большая честь оказать внимание участникам и очевидцам тех событий, из первых уст услышать воспоминания военных лет.

Тула и впредь будет достойно нести почетное звание города-героя. Имена земляков увековечены на мемориалах и памятниках, в названиях улиц и школ. Молодое поколение ведет активную поисковую работу, пополняет архивы музеев боевой славы. Создаются и развиваются патриотические объединения, проводятся памятные мероприятия и акции. Достойно продолжая традиции отцов, дедов и прадедов, мы приумножаем богатство родной земли, трудимся на благо и процветание тульского края.

Дорогие ветераны! Честь и слава вам! Пусть ценности свободы и мира будут путеводной звездой для всех нас!

С праздником! С Днем Великой Победы!



Николай Петрунин,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители Тульской области!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!

9 Мая – священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми чувствами. Этот день всегда будет символом мощи и величия нашего Отечества, нашего народа.

Возможностью жить, мирно трудиться, счастьем растить детей мы обязаны Солдатам Победы.

Мы отдаем дань глубокой признательности тем, кто погиб на фронтах Второй мировой; кто вернулся с Победой; кто возрождал разоренную страну, укреплял ее экономическую и военную мощь.

События, происходящие в мире, подтверждают важность и необходимость сохранения памяти об этом трагическом периоде в истории страны. Это нужно нам, это нужно будущим поколениям россиян, которые должны знать, помнить свою историю и не допустить новых глобальных войн.

Желаю жителям Тульской области здоровья, благополучия, мирного неба над головой!



Виктор Дзюба,

Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России».

9 Мая – это священная дата в нашей истории. Праздник, который навеки вписан в судьбу каждой семьи. Мы помним, чтим и никогда не забудем великого подвига и великой жертвы нашего народа.

Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью павших в боях соотечественников. Мы никогда не забудем, какой большой ценой досталась эта Победа.

Наш долг — хранить память о подвиге наших отцов, матерей, дедов и прадедов, чтить славу и доблесть каждого, кто ценой своей жизни отстоял право на свободу и мирное небо над головой.

В этот славный день от всего сердца желаю вам и вашим близким мира, здоровья и благополучия!

С Великим праздником! С Днем нашей Победы!



Владимир Афонский,

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие земляки, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

76 лет отделяют нас от победного мая 1945 года, но сколько бы ни прошло лет, 9 мая всегда будет священной датой для каждого жителя нашей страны.

Это День Памяти о ратном и трудовом подвиге всех, кто ценой тяжелейших потерь и суровых испытаний выстоял в страшной войне и принес мир нашей стране и государствам Европы, доказал силу гражданского единства и остановил нацистскую агрессию.

Сегодня благодаря подвигу наших отцов и дедов мы живем в свободной России, растим и воспитываем детей, строим счастливое будущее. Все мы в неоплатном долгу перед Победителями, и наша святая обязанность – знать и помнить свое историческое прошлое, беречь и защищать нашу Родину, как это делали наши предки.

От всего сердца желаю всем нам никогда больше не видеть войны! Пусть над головами наших детей и внуков всегда будет только мирное небо! Счастья, добра, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С Днем Великой Победы!

Илья Александрович Терехов,

генеральный директор ГК «Автокласс».

Уважаемые ветераны! Дорогие туляки!

9 Мая – особая дата в истории нашей страны и важнейший праздник в каждой семье. Мужество и стойкость героев-победителей, их верность воинскому долгу и любовь к Родине всегда будут примером для всех поколений. Быть вашими потомками – большая честь и огромная ответственность. Мы всегда должны помнить уроки тех лет и никогда не допустить войны.

Уважаемые ветераны! Вы – главная гордость нашей страны, ваш подвиг навсегда в наших сердцах. Желаем вам здоровья на долгие годы, любви и заботы близких, мира и благополучия!

С Днем Великой Победы!



Александр Швыков,

депутат Тульской городской Думы,

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г. Тулы.

Уважаемые туляки!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – великий день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, сражался на фронте и трудился в тылу, возрождал страну в послевоенные годы.

Этот праздник стал символом героизма, доблести и отваги нашего народа. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе, воинской славе и преданности Родине остается в наших сердцах.

Сегодня наша общая задача – сохранить память о героическом подвиге наших предков, достойно воспитать подрастающее поколение, прививая молодежи чувство патриотизма и уважение к старшим.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником!

Олег Моргунов, коммерческий директор

строительной компании «Владар».

Дорогие туляки! Строительная компания «Владар» от всей души поздравляет вас с самым главным праздником, который объединяет всю страну, – с ДНЕМ ПОБЕДЫ!

С каждым годом страшные события Великой Отечественной всё дальше, а людей, которые их прошли и отвоевали для нас мир, – всё меньше. Но остается наша память о той огромной цене, которую пришлось заплатить за свободу. Остается наша гордость за подвиг героев и безмерное уважение к ним. Всё это обязательно нужно сохранить и передать детям, внукам, чтобы они тоже знали, помнили и гордились своей страной и своим народом.

Спасибо ветеранам за жизнь и мирное небо! Желаем вам долголетия, здоровья и бодрости духа! Пусть не только 9 Мая, но и каждый ваш день будет наполнен добром, благодарностью, улыбками!

А всем жителям – успехов в делах и начинаниях, благополучия и мирного неба над головой!



Илья Курилов,

генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Дорогие друзья! Уважаемые туляки!

Примите сердечные поздравления с Днем Победы!

День Победы для всех стал олицетворением силы и единства нашего народа. Ни время, ни обстоятельства не могут умалить значение этого великого праздника — он был и остается главным в истории страны. Это священный день для России и каждой ее семьи, объединяющий поколения, день великой радости и глубокой скорби.

Сегодня, в мирное время, мы чтим память отцов и дедов, матерей и бабушек, которые подарили нам возможность трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Только благодаря героям, положившим все силы на алтарь Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живут в нашей памяти. Их подвиг является примером для всех нас, напоминая, что долг каждого – сделать всё возможное, чтобы Россия оставалась сильным и свободным государством. Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.

От всего коллектива и от себя лично желаю каждому уверенности в завтрашнем дне, крепкого семейного счастья и благополучия! С праздником!



Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Дорогие туляки!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!

В этот майский день мы скорбим о павших, низко кланяемся здравствующим ветеранам, труженикам тыла и особенно остро чувствуем, что мы – наследники Великой Победы, потомки народа-победителя – того, о котором поэтесса Юлия Друнина сказала в стихах:

И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?..

Что гадать! — Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас.

День Победы как никакой другой праздник объединяет поколения. Мы гордимся подвигом наших великих предков, спасших мир от фашизма. Символом вечной памяти о тех, кто не вернулся из боя, кто на фронтах Великой Отечественной отдал жизнь за свободу и независимость Родины, за мирное небо для грядущих поколений соотечественников, стал «Бессмертный полк». Мы и сегодня в одном строю. И должны быть достойны их памяти, их подвига, их жизни. Наша общая задача – сберечь память об опаленном войной времени и его героях.

Происходящие в мире события красноречиво подтверждают важность и необходимость сохранения памяти об этом трагическом периоде в истории нашей страны. Это нужно ветеранам, это нужно нам, это нужно будущим поколениям россиян, которые должны знать, помнить и не допустить новых глобальных войн. Величие этого светлого дня накладывает на всех нас дополнительную ответственность за сохранение мира, счастья и благополучия на нашей земле.

От имени руководства АК «Туламашзавод» поздравляю с праздником и желаю вам и вашим близким мира, здоровья, благополучия, радости и долгих лет жизни!



Борис Сокол,

президент компании «Щекиноазот».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые земляки!

От души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Отмечая эту священную для каждого россиянина дату, мы снова и снова обращаемся к истории нашей Родины, ее героическому прошлому, воздаем дань уважения защитникам Отечества, скорбим по ушедшим в бессмертие солдатам и офицерами, труженикам тыла, невинно убитым и всем, кто не дожил до светлого дня 9 Мая и сегодня не с нами.

Советский народ заплатил за Победу великую цену. Миллионы жизней и поломанных судеб. Боль и слезы матерей, жен, детей. Страх и ужас, длившиеся четыре долгих военных года. Стертые с лица земли города, села, вспаханная снарядами и политая кровью земля, нескончаемые потери…

Забыть такое – значит уничтожить память своего народа, предать каждого, кто на фронте и в тылу приближал светлый день 9 Мая. Кто, жертвуя собой, грудью падал на амбразуру дотов и дзотов, кто шел на таран в небе, поднимался в атаку, в партизанских отрядах пускал под откос вражеские поезда и, не предав своих товарищей, умирал с высоко поднятой головой в гестаповских застенках. Кто мечтал о мире и верил: правда восторжествует, Победа будет за нами!

Мы, сегодняшнее поколение россиян, не допустим беспринципных, циничных, подлых попыток переписать историю Великой Отечественной, «перекроить» прошлое, пересмотреть вклад нашей страны в Победу, романтизировать и героизировать фашизм.

Гитлеровская авантюра для всего цивилизованного и здравомыслящего мирового сообщества – жестокий урок. И его, несомненно, должны усвоить и наши дети и внуки.

В компании «Щекиноазот» – особое отношение к ветеранам, многие из которых строили и поднимали наш завод в послевоенные годы, последующие периоды. Солдаты Победы стали строителями мирной жизни, созидателями, покорителями вершин во всех областях хозяйства, ударниками труда, первооткрывателями космоса. В знак признательности и уважения мы дарим ветеранам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей тепло и заботу, помогаем в решении бытовых вопросов, поддерживаем материально.

Это они дали нам возможность спокойно жить, работать, реализовывать глобальные проекты развития, растить детей, смело идти вперед.

Низкий поклон ветеранам за всё, что они сделали для нас!

9 Мая, в этот праздник со слезами на глазах, в каждом доме по традиции соберутся разные поколения россиян. Помянут ушедших героев, пожелают здоровья живым. И праздничные залпы салютов раскрасят небо над городами страны, вновь встанет «Бессмертный полк»… И снова откликнется душа – памяти дедов и отцов будем достойны!

…Пусть война никогда не повторится!

Мира всем нам, земляки! Бодрости духа, оптимизма, мудрости, понимания – вашим родным и близким. Берегите тех, кто рядом с вами. Счастья, успехов, всего самого доброго. И конечно, процветания нашей великой и могущественной Родине!

С 9 Мая!



Николай Афанасьев,

генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Внешстрой».

Дорогие ветераны, уважаемые жители Тулы и Тульской области!

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Спустя почти три четверти века после тех грозных дней 9 Мая миллионы людей склоняют головы, чтобы почтить минутой молчания память защитников Родины.

Осенью 1941 года Тула лицом к лицу встретилась с могущественным и многочисленным врагом. Благодаря невероятной стойкости и беспримерному мужеству наших отцов, дедов и прадедов немецкие войска не смогли завоевать наш город и пробиться к столице. Мы бесконечно благодарны ветеранам фронта и труженикам тыла за их ратный и трудовой подвиг.

И конечно, мы обязаны протянуть руку помощи тем, у кого война отняла счастливое детство.

Желаю каждому из вас здоровья, успехов, удачи и мирного неба над головой. Будьте счастливы и помните, какой дорогой ценой досталось нам нынешнее благополучие.

С праздником! С Днем Победы!



Сергей Галкин,

начальник УМВД России по Тульской области, генерал-майор полиции.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Тульской области!

9 Мая – символ мужества, несгибаемой воли и беззаветной любви к Родине. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за возможность жить и трудиться под мирным небом. Поздравляю жителей города-героя и всей области с праздником! Будьте достойны славы отцов и дедов! С Днем Победы!



Владимир Усов,

руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители Тулы и Тульской области!

От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Для всех нас это особая дата – день воинской славы, национальной гордости и народной памяти.

В эти праздничные дни мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за их мужество и героический подвиг, чтим память тех, кто ценой собственной жизни защищал свое Отечество на фронте и в тылу.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, счастья, добра и праздничного настроения вам и вашим близким!



Алексей Павлов,

полковник, начальник Главного управления МЧС России по Тульской области.

От имени всего личного состава Главного управления МЧС России по Тульской области примите сердечные поздравления с Днем Победы!

Этот праздник на протяжении многих лет остается национальной гордостью, символом безграничного мужества нашего народа. Победа досталась кровью и потом, пролитыми на передовой, бессонными ночами у станков и доменных печей, где ковалось оружие, слезами жен и матерей, голодом и холодом стиснувшей зубы, но не покорившейся страны. В нашей памяти навсегда останутся героизм и самоотверженность миллионов людей, которые во имя мира и свободы, не жалея себя, защищали страну.

Мы скорбим о миллионах наших сограждан, погибших на полях сражений, умерших от ран в госпиталях, замученных в фашистских застенках и концлагерях. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины, во имя счастья будущих поколений! Имена погибших навечно останутся в нашей памяти.

Наш долг – быть достойными светлой памяти дедов и отцов в своем стремлении сделать Россию мощным и процветающим государством.

Дорогие ветераны и труженики тыла, ваш подвиг и любовь к Родине всегда будут служить примером для будущих поколений. Спасибо за светлый мир вокруг, за нашу свободу, за вашу Победу! От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, сил и благополучия, мира и тепла!