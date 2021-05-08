новости
новости
Регистрация
В Тулу приехал агитпоезд «Воинский эшелон»

В Тулу приехал агитпоезд «Воинский эшелон»

Увидеть экспозицию можно до 21.00 9 мая.

Агитационный поезд «Воинский эшелон» приехал в Тулу в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Мы – Армия страны, мы – Армия народа».

От имени губернатора Алексея Дюмина участников приветствовал его заместитель Сергей Егоров:

– Уже завтра мы будем праздновать 76-ю годовщину Великой Победы. Для всех жителей Тульской области память о Великой Отечественной войне свята. Здорово, что при поддержке Министерства обороны РФ и ОАО «РЖД» проходят такие акции. Эти события позволяют нам хранить память о подвиге народа и защищать ее от тех, кто пытается исказить историю. Один из самых действенных способов сохранения памяти о войне — воспитывать молодое поколение в духе патриотизма. Акция «Мы — Армия страны, мы — Армия народа» направлена на то, чтобы все от мала до велика знакомились с тем, как наши предки героически защищали Тулу.

Масштаб экспозиции впечатляет. Здесь несколько вагонов, которые посвящены как истории Великой Отечественной войны, так и современным миротворческим акциям, будь то в Нагорном Карабахе или в Сирийской Арабской Республике. К сожалению, с годами количество горячих точек не сокращается, так что наша задача — изучить этот опыт и не допустить повторения в дальнейшем.

Акция посетила уже более десяти городов, экспозицию увидели уже 50 000 человек. В вагонах расположились экспозиции, посвященные военной истории страны, новейшим достижениям современной армии, работе военных медиков в период пандемии.

На открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил России.

В одном из вагонов можно увидеть кино- и фотодокументальные свидетельства того, как экономически развитые страны прекращали свое существование в результате свержения власти невоенными средствами. Вагон поделен на две тематические части – жизнь до смены власти и после разрушения государственности.

Поезд будет работать 9 мая С 10.00 до 21.00. Зарегистрироваться можно на сайте.

Галерея
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 1
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 2
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 3
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 4
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 5
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 6
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 7
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 8
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 9
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 10
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 11
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 12
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 13
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 14
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 15
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 16
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 17
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 18
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 19
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 20
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 21
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 22
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 23
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 24
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 25
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 26
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 27
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 28
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 29
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 30
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 31
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 32
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 33
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 34
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 35
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 36
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 37
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 38
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 39
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 40
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 41
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 42
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 43
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 44
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 45
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 46
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 47
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 48
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 49
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 50
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 51
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 52
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 53
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 54
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 55
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 56
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 57
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 58
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 59
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 60
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 61
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 62
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 63
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 64
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 65
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 66
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 67
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 68
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 69
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 70
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 71
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 72
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 73
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 74
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 75
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 76
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 77
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 78
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 79
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 80
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 81
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 82
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 83
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 84
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 85
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 86
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 87
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 88
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 89
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 90
Агитпоезд Воинский эшелон, Фото: 91
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:25 −5
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Егоров
Место
Тульская область
Прочее
агитпоезд Воинский эшелон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские борцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях
Тульские борцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях
Музей оружия приглашает туляков на праздничную программу «Звенит Победой май цветущий!»
Музей оружия приглашает туляков на праздничную программу «Звенит Победой май цветущий!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.