В Тулу приехал агитпоезд «Воинский эшелон»

Агитационный поезд «Воинский эшелон» приехал в Тулу в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Мы – Армия страны, мы – Армия народа».

От имени губернатора Алексея Дюмина участников приветствовал его заместитель Сергей Егоров:

– Уже завтра мы будем праздновать 76-ю годовщину Великой Победы. Для всех жителей Тульской области память о Великой Отечественной войне свята. Здорово, что при поддержке Министерства обороны РФ и ОАО «РЖД» проходят такие акции. Эти события позволяют нам хранить память о подвиге народа и защищать ее от тех, кто пытается исказить историю. Один из самых действенных способов сохранения памяти о войне — воспитывать молодое поколение в духе патриотизма. Акция «Мы — Армия страны, мы — Армия народа» направлена на то, чтобы все от мала до велика знакомились с тем, как наши предки героически защищали Тулу.

Масштаб экспозиции впечатляет. Здесь несколько вагонов, которые посвящены как истории Великой Отечественной войны, так и современным миротворческим акциям, будь то в Нагорном Карабахе или в Сирийской Арабской Республике. К сожалению, с годами количество горячих точек не сокращается, так что наша задача — изучить этот опыт и не допустить повторения в дальнейшем.

Акция посетила уже более десяти городов, экспозицию увидели уже 50 000 человек. В вагонах расположились экспозиции, посвященные военной истории страны, новейшим достижениям современной армии, работе военных медиков в период пандемии.

На открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил России.

В одном из вагонов можно увидеть кино- и фотодокументальные свидетельства того, как экономически развитые страны прекращали свое существование в результате свержения власти невоенными средствами. Вагон поделен на две тематические части – жизнь до смены власти и после разрушения государственности.