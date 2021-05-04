Минобороны опубликовало видео тренировки Тульского гарнизона перед парадом Победы

9 Мая по главной площади города пройдут более 1200 участников торжественного события.

На аэродроме «Клоково» в Тульской области состоялась очередная тренировка Тульского гарнизона перед парадом Победы. Видео с тренировки опубликовало Министерство обороны России.

Всего в военном параде, который пройдет в городе-герое, примут участие более 1200 военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, суворовцев, кадетов и юнармейцев.