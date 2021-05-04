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Минобороны опубликовало видео тренировки Тульского гарнизона перед парадом Победы

Минобороны опубликовало видео тренировки Тульского гарнизона перед парадом Победы

9 Мая по главной площади города пройдут более 1200 участников торжественного события.

На аэродроме «Клоково» в Тульской области состоялась очередная тренировка Тульского гарнизона перед парадом Победы. Видео с тренировки опубликовало Министерство обороны России.
 
Всего в военном параде, который пройдет в городе-герое, примут участие более 1200 военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, суворовцев, кадетов и юнармейцев.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:45 +2
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