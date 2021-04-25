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Тульский «Арсенал» проиграл «Ростову»

Тульский «Арсенал» проиграл «Ростову»

В который раз в этом сезоне «канониры» не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар.

В Ростове завершился матч 27-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» - «Арсенал».

Игра закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз на 74-й минуте. Туляки имели великолепный шанс отыграться, но Роберт Бауэр не смог забить пенальти на 88-й минуте матча.

После 27-ми сыгранных матчей «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. 

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