Экологическая катастрофа в Большой Туле: природоохранная прокуратура начала проверку

Очистные в Плеханово никем не обслуживаются уже 10 лет. Но в последние годы ситуация стала просто невыносимой! Жители бьют тревогу: мимо их домов течет бурная канализационная река, в которую собираются стоки со всего поселка. Какие уж тут санитарные и эпидемиологические норма?!

Жители тех домов, которые не подключены в центральному водоснабжению, из своих колодцев опасаются пить воду – уж очень близко к ним пролегает русло смердящей фекалиями реки, и питьевую воду покупают.

При этом плата с них за водоотведение к их же домам взимается каждый месяц. Вопрос один: за что платят?

Власти в курсе проблемы еще как минимум с 2016 года, тогда этот вопрос обсуждался на встречах с главой администрации Евгением Авиловым. Однако проблема не решается.

Ответ один, и тот не официальный – денег нет. Только жителям непонятно, почему они должны жить рядом с экологической миной замедленного действия.

После публикации на Myslo поиском ответа заинтересовалась прокуратура области и природоохранная прокуратура. В пятницу представители ведомства выехали на место. Были отобраны пробы воды из ручья и отправлены на экспертизу. После получения результатов будет дана оценка сложившейся ситуации и действиям властей.