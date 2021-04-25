новости
новости
Регистрация
Экологическая катастрофа в Большой Туле: природоохранная прокуратура начала проверку

Экологическая катастрофа в Большой Туле: природоохранная прокуратура начала проверку

Представители ведомства в пятницу выехали в Плеханово для уточнения жалоб жителей.

Очистные в Плеханово никем не обслуживаются уже 10 лет. Но в последние годы ситуация стала просто невыносимой! Жители бьют тревогу: мимо их домов течет бурная канализационная река, в которую собираются стоки со всего поселка. Какие уж тут санитарные и эпидемиологические норма?!

Жители тех домов, которые не подключены в центральному водоснабжению, из своих колодцев опасаются пить воду – уж очень близко к ним пролегает русло смердящей фекалиями реки, и питьевую воду покупают. 

При этом плата с них за водоотведение к их же домам взимается каждый месяц. Вопрос один: за что платят?

Власти в курсе проблемы еще как минимум с 2016 года, тогда этот вопрос обсуждался на встречах с главой администрации Евгением Авиловым. Однако проблема не решается.

Ответ один, и тот не официальный – денег нет. Только жителям непонятно, почему они должны жить рядом с экологической миной замедленного действия.

После публикации на Myslo поиском ответа заинтересовалась прокуратура области и природоохранная прокуратура. В пятницу представители ведомства выехали на место. Были отобраны пробы воды из ручья и отправлены на экспертизу. После получения результатов будет дана оценка сложившейся ситуации и действиям властей. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 19:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
экологияканализационная река
Место
ТулаПлехановоТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» проиграл «Ростову»
Тульский «Арсенал» проиграл «Ростову»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.