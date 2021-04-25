«Накажи автохама»: разворот через двойную сплошную и эксперты рубрики «Хочешь разозлить туляка, припаркуйся как я»

Так, 25 апреля на ул. Майская д. 5, около детского центра «Спектр» прямо под окнами здания «спрятался» синий «Рено». Владелец, наверное, думал, что никто не заметит. Но грязь-то на дороге от колес сложно не увидеть. А из-за нее как раз и все претензии к водителю.

«Там хоть каждый день фотографируй!» – добавляет автор сообщения, поясняя, что это не единственный нарушитель.

Тулячка Екатерина Трещилина возмущена автолюбителем, который два дня подряд недалеко от ул. Макаренко, 17 паркуется исключительно на газоне.

«Видно два свободных парковочных места, но этот почему-то ставит машину на газон», – добавила она.

На улице Руднева тоже не умеют парковаться. Водители, наверное, считают, что пешеходы обойдут и ничего страшного не случится. Так-то да, но неприятно же:

Егоров Алексей прислал фото работы «мастера», который перекрыл на ул.Халтурина дорогу пешеходам.

«Люди, рискуя жизнью, обходят автомобиль по проезжей части», – добавил мужчина.

Еще один гражданин припарковался на тротуаре по ул. Лейтейзена, возле дома №5 (в 19:50 22.04.21) напротив «Философии» и салона нижнего белья.

«Вот такой философ, возможно, в одном нижнем белье, раз не смог дойти от дороги», – добавляет авто сообщения.

Ну и на последок смельчак, рискнувший развернуться через двойную сплошную около площади «Три штыка». Думал, авось пронесет, но от бдительных камер видеорегистраторов туляков далеко не уйдешь.

Вот он наш герой:

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