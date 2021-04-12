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Зарплата в тульском «Арсенале»: клуб потратил в 2020 году чуть более миллиарда рублей

Зарплата в тульском «Арсенале»: клуб потратил в 2020 году чуть более миллиарда рублей

А в 2019 году этот показатель составил 1,8 млрд рублей.

Издание «РБ Бизнес» изучило данные ФНС и проанализировало финансовые показатели клубов РПЛ. Совокупный чистый убыток по итогам 2020 года составил 4,88 млрд рублей и увеличился на 16,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Из 14 клубов Премьер-лиги восемь завершили финансовый год с чистым убытком. Среди них и тульский «Арсенал». По данным СМИ, этот показатель составил 5 415 000 рублей.

Совокупная выручка клубов в РПЛ по итогам 2020 года увеличилась на 1,07% и составила 41,2 млрд рублей. Тульский «Арсенал» заработал 930 160 000 рублей.

Также отмечается, что в 2020 году оружейники потратили на зарплату 1 001 006 000 руб. По сравнению с 2019 годом, расходы по этой статье в клубе сократились на 45,6% – с 1 840 022 000 руб.

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Автор: Кристина Вернигорина
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