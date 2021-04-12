Очередной флешмоб: на площади Ленина тульская молодежь «запустила» ракету

Активисты изобразили старт космического корабля «Восток 1» на центральной площади Тулы, в 9 часов 7 минут по московскому времени.

12 апреля, в день 60-летия первого в истории человечества космического полета Юрия Гагарина, молодежь со всей Тульской области провела символический флешмоб — старт космического корабля «Восток 1» на центральной площади Тулы, в 9 часов 7 минут по московскому времени.

Акция подобного масштаба проходит впервые. 500 участников развернули специально изготовленный макет космического аппарата, соответствующего размерам оригинала (более 38 метров в длину), и после известной фразы «Поехали!», запустив двигатели, пронесли его по главной площади областной столицы.

Организатором флешмоба выступила администрация города Тулы при содействии Тульской региональной общественной организации «Центр поддержки молодежных проектов и социальных инициатив».