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Очередной флешмоб: на площади Ленина тульская молодежь «запустила» ракету

Очередной флешмоб: на площади Ленина тульская молодежь «запустила» ракету

Активисты изобразили старт космического корабля «Восток 1» на центральной площади Тулы, в 9 часов 7 минут по московскому времени.

12 апреля, в день 60-летия первого в истории человечества космического полета Юрия Гагарина, молодежь со всей Тульской области провела символический флешмоб — старт космического корабля «Восток 1» на центральной площади Тулы, в 9 часов 7 минут по московскому времени.

Акция подобного масштаба проходит впервые. 500 участников развернули специально изготовленный макет космического аппарата, соответствующего размерам оригинала (более 38 метров в длину), и после известной фразы «Поехали!», запустив двигатели, пронесли его по главной площади областной столицы.

 

Организатором флешмоба выступила администрация города Тулы при содействии Тульской региональной общественной организации «Центр поддержки молодежных проектов и социальных инициатив».

 

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