«Арсенал» обыграл «Краснодар» благодаря голу Чаушича – 1:0

Финальный свисток. Долгожданная ПОБЕДА! Героем матча стал Горан Чаушич, который забил единственный гол в игре.

90+1' Олссон! Получил пас в штрафной, Беляев накрыл соперника.

90' Три минуты добавлено ко второму тайму.

88' Опасно у ворот «Арсенала»: Беляев и Костадинов очень вовремя вынесли мяч из штрафной.

86' Ганчаренко не теряет надежды спасти мяч. Очередная замена для «Краснодара»: Марков вышел вместо Вандерсона.

85' Мартынович не дал Луценко принять пас и перевел на угловой. Кингс отправлял пас в штрафную, вратарь Сафонов забрал мяч.

83' Кингс Кангва заменил своего брата Эванса.

79' Краснодарцы проводят позиционные атаки, арсенальцы неплохо справляются с прессингом соперника.

78' Тройная замена у «Краснодара»: Сулеймалов, Олссон и Ари заменили Ионова, Газинского и Берга.

73' Вандерсон сфолил на Чаушиче. Желтая для краснодарца.

73' Хлусевич пытался разобраться с тремя игроками «Краснодара» на углу штрафной площадки, в итоге мяч потерял.

69' Кабелла закручивал мяч в сетку, Шамов без проблем справился с ударом.

68' Костадинов сбил Чернова на подступах к штрафной. Опасный стандарт.

66' Желтая карточка для Вильены — наступил на ногу Бауэру.

62' Первый гол Чаушича в этом сезоне.

62' ГОООООООООООООООЛ!!! ЧАУШИЧ!!! 1:0.

Сафонов не справился с мощным ударом Горана.

60' Игра переместилась на половину поля «Арсенала». Гости перехватили инициативу.

58' Беляев получил «горчичник»: не по правилам остановил Берга.

56' Замена и у «Арсенала»: Ткачев заменил Пантелева.

56' Оружейники понеслись в атаку. Эванс неудачно принял пас от Пантелеева после подачи с фланга.

54' Замена у «Краснодара»: Смольников вышел вместо Стоцкого.

53' Желтая карточка для Кабелла. Грубо сыграл против Костадинова.

51' «Краснодар» прессингует арсенальцев. Григалава и Беляев по очереди вынесли мяч из штрафной.

49' Луценко! Ворвался в штрафную гостей, обыграл Мартыновича и Кайо, отправил пас на Костадинова — перед Георги успел выскочить Вильена и мяч отобрал.

47' По-прежнему в атаке «Арсенал», оружейникам очень не хватает завершающего удара.

46' Продолжаем матч. Второй тайм.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от пресс-службы «Арсенала»:

Перерыв. Боевой первый тайм, но на табло пока нули.

45' Вандерсон! Обыграл Хлусевича, сместился с фланга в центр штрафной и нанес удар по воротам Шамова. Голкипер на месте.

42' Пантелеев пробил слишком сильно, мяч явно летел за пределы поля, но вратарь Сафонов решил перестраховаться и перевел «круглый» на угловой.

41' Стоцкий завалил Бауэра. Еще один штрафной для оружейников.

38' Кабелла! Красиво в падении через себя пробил по воротам. Прямо в руки Шамову.

34' Эванс на фланге обыграл Чернова и закинул передачу в штрафную. Мяч от футболистов «Краснодара» вылетел в аут.

32' Пантелеев сместился в центр, обработал мяч и пробил с правой. Мяч пролетел мимо ворот.

30' Шамов в прыжке кулаками выбил мяч после прострела Кабелла.

29' Сам пострадавший Пантелеев исполнял стандарт. Закручивал мяч и попал в «стенку».

28' Чернов жестко сыграл против Пантелеева. Еще один штрафной для оружейников.

25' Классная атака у арсенальцев, но футболистам не хватило скорости. Краснодарцы успели вернуться в штрафную.

23' Бауэр! Издалека мощно пробивал по воротам Сафонова, вратарь справился с ударом.

21' Кстати, владение мячом 50% на 50%.

20' Бауэр отправил классную диагональную передачу на Луценко в штрафную. Мяч от Мартыновича вышел за пределы поля.

19' Беляев неплохо справился с набегом Вильены.

15' Игра немного успокоилась. Команды пока не обостряют атаки.

12' Угловой для оружейников. Пантелеев отправил пас в центр, гости вынесли мяч за пределы поля.

10' Хлусевич промчался по правому флангу, но не сумел удержать мяч.

9' Берг скосил Костадинова в центре поля. Желтая карточка краснодарцу.

5' Моментище у Луценко! Получил пас от Эванса, обыграл в штрафной двух соперников, развернулся и пробил в центр. Вратарь «Краснодара» отбил мяч в ноги Пантелееву. Арсеналец простреливал с острого угла, но «снаряд» просвистел мимо ворот.

3' Ответка от «Арсенала»: Пантелеев убежал к воротам Сафонова, накрутил нескольких игроков «Краснодара», но в последний момент Кайо снял мяч с ноги Владислава.

2' Первая атака у «Краснодара» получилась опасной. Вандерсон прорвался в штрафную и пробил в нижний угол. Шамов справился.

1' Отличная погода в Туле: солнечно, тепло!

1' Звучит, стартовый свисток. Поехали!

0' Главный судья матча Иван Сиденков.

0' Ваши прогнозы на матч? Кто победит? Делитесь мнением в комментариях!

0' Составы на матч уже известны.

0' В преддверии Дня космонавтики «Арсенал» приготовил тематическую фан-зону для болельщиков. Там круто!

А еще оружейники пригласили певца Аркадия Хоралова, который у красно-желтого мяча исполняет свои знаменитые хиты. И, конечно, он споет гимн тульского «Арсенала».

0' Команды уже прибыли на Центральный стадион. Небольшой фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

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0' «Арсенал» и «Краснодар» в рамках РПЛ встречались 11 раз. В девяти матчах победу добывали «быки», оружейники побеждали лишь однажды. Еще раз была зафиксирована ничья.

0' Давайте немного отвлечемся и посмотрим, как тульская команда готовилась к матчу с «Краснодаром»:

0' «Арсенал» опустился в зону вылета с 17 очками. Оружейники показывают крайне плохие результаты с октября 2020 года. С тех пор в активе канониров только две победы и ничья. Всё остальное — проигрыши.

«Краснодар» находится на 10 месте в турнирной таблице. В предыдущем туре после разгрома тренер «быков» Мурад Мусаев подал в отставку. В Тулу краснодарцы приехали с новым наставником — экс-тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко.

0' Не считая «Краснодара», до конца чемпионата осталось всего пять матчей. Чтобы остаться в элите, оружейникам нужно в каждом поединке выложиться на 100 процентов. Что в последнее время для команды Парфенова довольно проблематично.

0' Добрый день, друзья! Сегодня «Арсенал» играет домашний матч против «Краснодара». Начало игры в 14.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo! Болеем за оружейников вместе.