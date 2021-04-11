«Арсенал» обыграл «Краснодар» благодаря голу Чаушича – 1:0
Текстовая трансляция матча от Myslo.
Финальный свисток. Долгожданная ПОБЕДА! Героем матча стал Горан Чаушич, который забил единственный гол в игре.
90+1' Олссон! Получил пас в штрафной, Беляев накрыл соперника.
90' Три минуты добавлено ко второму тайму.
88' Опасно у ворот «Арсенала»: Беляев и Костадинов очень вовремя вынесли мяч из штрафной.
86' Ганчаренко не теряет надежды спасти мяч. Очередная замена для «Краснодара»: Марков вышел вместо Вандерсона.
85' Мартынович не дал Луценко принять пас и перевел на угловой. Кингс отправлял пас в штрафную, вратарь Сафонов забрал мяч.
83' Кингс Кангва заменил своего брата Эванса.
79' Краснодарцы проводят позиционные атаки, арсенальцы неплохо справляются с прессингом соперника.
78' Тройная замена у «Краснодара»: Сулеймалов, Олссон и Ари заменили Ионова, Газинского и Берга.
73' Вандерсон сфолил на Чаушиче. Желтая для краснодарца.
73' Хлусевич пытался разобраться с тремя игроками «Краснодара» на углу штрафной площадки, в итоге мяч потерял.
69' Кабелла закручивал мяч в сетку, Шамов без проблем справился с ударом.
68' Костадинов сбил Чернова на подступах к штрафной. Опасный стандарт.
66' Желтая карточка для Вильены — наступил на ногу Бауэру.
62' Первый гол Чаушича в этом сезоне.
62' ГОООООООООООООООЛ!!! ЧАУШИЧ!!! 1:0.
Сафонов не справился с мощным ударом Горана.
60' Игра переместилась на половину поля «Арсенала». Гости перехватили инициативу.
58' Беляев получил «горчичник»: не по правилам остановил Берга.
56' Замена и у «Арсенала»: Ткачев заменил Пантелева.
56' Оружейники понеслись в атаку. Эванс неудачно принял пас от Пантелеева после подачи с фланга.
54' Замена у «Краснодара»: Смольников вышел вместо Стоцкого.
53' Желтая карточка для Кабелла. Грубо сыграл против Костадинова.
51' «Краснодар» прессингует арсенальцев. Григалава и Беляев по очереди вынесли мяч из штрафной.
49' Луценко! Ворвался в штрафную гостей, обыграл Мартыновича и Кайо, отправил пас на Костадинова — перед Георги успел выскочить Вильена и мяч отобрал.
47' По-прежнему в атаке «Арсенал», оружейникам очень не хватает завершающего удара.
46' Продолжаем матч. Второй тайм.
Оперативный фоторепортаж первого тайма от пресс-службы «Арсенала»:
Перерыв. Боевой первый тайм, но на табло пока нули.
45' Вандерсон! Обыграл Хлусевича, сместился с фланга в центр штрафной и нанес удар по воротам Шамова. Голкипер на месте.
42' Пантелеев пробил слишком сильно, мяч явно летел за пределы поля, но вратарь Сафонов решил перестраховаться и перевел «круглый» на угловой.
41' Стоцкий завалил Бауэра. Еще один штрафной для оружейников.
38' Кабелла! Красиво в падении через себя пробил по воротам. Прямо в руки Шамову.
34' Эванс на фланге обыграл Чернова и закинул передачу в штрафную. Мяч от футболистов «Краснодара» вылетел в аут.
32' Пантелеев сместился в центр, обработал мяч и пробил с правой. Мяч пролетел мимо ворот.
30' Шамов в прыжке кулаками выбил мяч после прострела Кабелла.
29' Сам пострадавший Пантелеев исполнял стандарт. Закручивал мяч и попал в «стенку».
28' Чернов жестко сыграл против Пантелеева. Еще один штрафной для оружейников.
25' Классная атака у арсенальцев, но футболистам не хватило скорости. Краснодарцы успели вернуться в штрафную.
23' Бауэр! Издалека мощно пробивал по воротам Сафонова, вратарь справился с ударом.
21' Кстати, владение мячом 50% на 50%.
20' Бауэр отправил классную диагональную передачу на Луценко в штрафную. Мяч от Мартыновича вышел за пределы поля.
19' Беляев неплохо справился с набегом Вильены.
15' Игра немного успокоилась. Команды пока не обостряют атаки.
12' Угловой для оружейников. Пантелеев отправил пас в центр, гости вынесли мяч за пределы поля.
10' Хлусевич промчался по правому флангу, но не сумел удержать мяч.
9' Берг скосил Костадинова в центре поля. Желтая карточка краснодарцу.
5' Моментище у Луценко! Получил пас от Эванса, обыграл в штрафной двух соперников, развернулся и пробил в центр. Вратарь «Краснодара» отбил мяч в ноги Пантелееву. Арсеналец простреливал с острого угла, но «снаряд» просвистел мимо ворот.
3' Ответка от «Арсенала»: Пантелеев убежал к воротам Сафонова, накрутил нескольких игроков «Краснодара», но в последний момент Кайо снял мяч с ноги Владислава.
2' Первая атака у «Краснодара» получилась опасной. Вандерсон прорвался в штрафную и пробил в нижний угол. Шамов справился.
1' Отличная погода в Туле: солнечно, тепло!
1' Звучит, стартовый свисток. Поехали!
0' Главный судья матча Иван Сиденков.
0' Ваши прогнозы на матч? Кто победит? Делитесь мнением в комментариях!
0' Составы на матч уже известны.
0' В преддверии Дня космонавтики «Арсенал» приготовил тематическую фан-зону для болельщиков. Там круто!
А еще оружейники пригласили певца Аркадия Хоралова, который у красно-желтого мяча исполняет свои знаменитые хиты. И, конечно, он споет гимн тульского «Арсенала».
0' Команды уже прибыли на Центральный стадион. Небольшой фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:
0' «Арсенал» и «Краснодар» в рамках РПЛ встречались 11 раз. В девяти матчах победу добывали «быки», оружейники побеждали лишь однажды. Еще раз была зафиксирована ничья.
0' Давайте немного отвлечемся и посмотрим, как тульская команда готовилась к матчу с «Краснодаром»:
0' «Арсенал» опустился в зону вылета с 17 очками. Оружейники показывают крайне плохие результаты с октября 2020 года. С тех пор в активе канониров только две победы и ничья. Всё остальное — проигрыши.
«Краснодар» находится на 10 месте в турнирной таблице. В предыдущем туре после разгрома тренер «быков» Мурад Мусаев подал в отставку. В Тулу краснодарцы приехали с новым наставником — экс-тренером ЦСКА Виктором Ганчаренко.
0' Не считая «Краснодара», до конца чемпионата осталось всего пять матчей. Чтобы остаться в элите, оружейникам нужно в каждом поединке выложиться на 100 процентов. Что в последнее время для команды Парфенова довольно проблематично.
0' Добрый день, друзья! Сегодня «Арсенал» играет домашний матч против «Краснодара». Начало игры в 14.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo! Болеем за оружейников вместе.